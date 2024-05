Het team van Mercedes komt vrijdag met een update over de mogelijke opvolger van Lewis Hamilton. Zo kwamen er de afgelopen dagen berichten in de media over een mogelijke shootout tussen George Russell, Kimi Antonelli en Mick Schumacher, maar stelt perschef Bradly Lord dat daar geen sprake van is.

Recentelijk hield het team van Mercedes een zogeheten TPC (Testing of Previous Car) met Russell, Antonelli en Schumacher op circuit Silverstone. Er gingen berichten rond dat dit een shootout zou zijn, waarbij het Duitse team de drie coureurs met elkaar wilden vergelijken. Die berichten zijn overigens nooit bevestigd door Mercedes en hoewel het wordt tegengesproken door Lord, hebben teams in het verleden weleens zo'n tactiek gebruikt. Toch is dat in het geval van Mercedes dus niet aan de hand, zo liet Lord weten tegenover onder andere GPFans. Daarbij laat Lord optekenen dat het drietal op verschillende programma's reed en ook onder verschillende omstandigheden.

Test staat los van 2025-zitje

Volgende week staat er wederom een TPC op het programma, maar dan op het circuit in Barcelona. Alleen Schumacher en Antonelli zullen daaraan deelnemen en het gaat om een test in de 2022-wagen, zo bevestigt de perschef. Het lijkt erop dat het duo dus simpelweg kilometers gaat maken, om op die manier niet alleen ervaring op te doen, ook wordt er waardevolle data verzameld. "Zowel Mick als Kimi hebben uitstekend werk geleverd met hun respectievelijke programma's, tot volle tevredenheid van het team, en we kijken ook uit naar drie drukke dagen volgende week", aldus Lord.

Opvolger Hamilton

Desalniettemin blijft de vraag wie er volgend jaar naast Russell zal gaan zitten om het zitje bij Mercedes in te gaan vullen. Antonelli lijkt daarvoor goede papieren te hebben, al heeft de Italiaanse jongeling momenteel zijn handen vol aan het Formule 2-kampioenschap. Ook dook de naam van Max Verstappen weer op. Volgens F1-Insider zou de Nederlander in het weekend van Monaco weer op de gedachten zijn gekomen om mogelijk aan te sluiten bij de brigade uit Brackley.

