'Dít is er gebeurd tussen Verstappen en Red Bull waardoor hij tóch wil vertrekken'

Max Verstappen is wederom aan het twijfelen geslagen over zijn toekomst, zo schreven wij vanochtend al op basis van informatie in handen van F1-Insider. De Red Bull-coureur zou na enkele gebeurtenissen in Monaco overwegen om eerder te vertrekken. Het Formule 1-team van Mercedes zou zijn volgende bestemming moeten worden. Maar wat is er precies gebeurd in Monaco dat Verstappen van gedachten heeft doen veranderen?

We raken er bijna aan gewend: Verstappen die in verband wordt gebracht met een transfer naar Mercedes. De drievoudig wereldkampioen staat bovenaan het lijstje van teambaas Toto Wolff om Lewis Hamilton te vervangen, die na dit seizoen richting Ferrari vertrekt. Het leek een onmogelijke opgave om Verstappen los te weken bij het team waar hij al sinds zijn debuut in de Formule 1 aan verbonden is. Echter, sinds de ontstane onrust aan het begin van het seizoen, lijkt niets meer onmogelijk. Ook Jos Verstappen, de vader van Max, heeft zich al meermaals - en ook recent in Monaco nog - kritisch uitgesproken over Red Bull en wat er allemaal speelt achter de schermen. Monaco lijkt sowieso een hoofdrol te spelen in dit hele hoofdstuk, want volgens F1-Insider is er in Monte Carlo weer het een en ander boven water gekomen dat Verstappen niet zint.

Verstappen denkt na over 2026 én 2025

De machtsstrijd bij Red Bull, het onderzoek naar teambaas Christian Horner en de twijfels over de Ford-motor voor 2026 maken dat Verstappen in ieder geval nadenkt over zijn toekomst voor ná volgend jaar. Dat zou betekenen dat hij komend seizoen nog voor Red Bull rijdt, maar voor de intrede van de nieuwe reglementen zijn opties opnieuw overweegt. F1-Insider wist echter te melden dat het heroverwegen van de opties een seizoen naar voren is gehaald. Volgens hen is het sinds de Grand Prix van Monaco een serieuze optie gaat worden dat Verstappen al in 2025 voor Mercedes rijdt, naast George Russell. Het medium, dat onder meer sterke banden onderhoudt met Red Bull-topadviseur Dr. Helmut Marko, stelt dat er een aantal zaken zijn voorgevallen die Verstappen niet lekker zitten. Ook zouden de woorden van papa Jos een rol spelen.

Grand Prix Monaco brengt twijfel terug bij Verstappen

'Er zijn meerdere redenen die ertoe hebben geleid dat de winnende Nederlander van mening is veranderd en dat hij na dit jaar, na negen jaar en drie wereldtitels op rij, mogelijk Red Bull gaat verlaten', zo valt te lezen. En dat heeft mede te maken met de race in Monte Carlo, waar Verstappen uitermate ontevreden was met de auto. 'Hij was in Monaco al kansloos en behaalde met de zesde plaats het maximale van wat zijn RB20 toestond. In Canada zou het wederom lastig kunnen worden vanwege het ontwerp van de Red Bull. Op oneffen circuits zoals in Monte Carlo of Montreal kan Verstappen niet voluit aanvallen. De Red Bull stuitert te veel over de hobbels, moet hoge kerbs vermijden en verliest daardoor veel tijd.'

Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Monaco

Verstappen klaagt al twee jaar over onjuiste simulator-data

En daar zit, volgens het medium, één van de irritaties van Verstappen. De simulator van Red Bull laat namelijk constant een ander beeld zien dan de werkelijkheid. Marko bevestigt dit. "In Monaco kon je bijvoorbeeld zonder problemen hard rijden over de kerbs in de simulator. Op het echte circuit was dat niet meer het geval", zo vertelt de topman van Red Bull. En dit probleem is niet nieuw, zo constateert F1-Insider. 'Verstappen klaagt al twee jaar over onjuiste gegevens uit de computer. Maar technici blijven het wegwuiven. Dit irriteert de Nederlander.'

Verstappen voelt zich niet serieus genomen

Verstappen voelt zich niet gehoord in zijn feedback en heeft geen vertrouwen meer in de techniek. 'Verstappen heeft geen vertrouwen meer in de technologie van het dominante team van de afgelopen jaren en voelt zich niet serieus genomen door de engineers', zo schrijft men. 'De steeds groter wordende frustratie wordt nog verder vergroot door de sfeer in het team, die is gekelderd sinds het schandaal rondom teambaas Christian Horner (vermeende intimidatie van een medewerker). Vader Jos Verstappen koppelt de zwakte van Red Bull zelfs aan de Horner-affaire. Hij tierde tegenover de Nederlandse media: "Misschien moeten ze zich meer richten op prestaties en onderlinge communicatie in plaats van op andere dingen...”'

Christian Horner en Jos Verstappen

Uitspraken Jos blijven geruchten voeden

Het is niet de eerste keer dat Jos Verstappen zich kritisch uitlaat over Red Bull Racing dit seizoen. Hij was het ook die zei dat ze mogelijk verder moeten kijken, doelend op 2026. 'Eén ding is zeker: dergelijke uitspraken van de voormalige teamgenoot van Michael Schumacher moeten worden gezien als een duidelijke waarschuwing dat het Verstappen-kamp zich steeds meer kan voorstellen om Red Bull eind dit jaar te verlaten', zo klinkt het bij F1-Insider.

Horner drijft Verstappen onbewust richting uitgang

En ook de uitspraken van Horner in Monaco vielen niet in goede aarde bij het kamp van Verstappen, zo weet het Duitse medium te melden. 'De omstreden teambaas Horner doet er onbewust alles aan om Verstappen in de armen van het bedrijf uit Stuttgart [Mercedes, red.] te drijven. In Monaco zou hij de drievoudig kampioen hebben bekritiseerd vanwege het maken van een fout in de eerste bocht in het cruciale deel van de kwalificatie. Dat zou hem een beter resultaat hebben gekost dan die zesde plek. Logisch: dit viel niet in goede aarde bij het Verstappen-kamp. De impopulaire teambaas liet onvermeld dat zijn teamgenoot Sergio Pérez met de moeilijk te besturen Red Bull slechts 18e eindigde. Eén ding is zeker: de kans om Verstappen volgend jaar halen wordt steeds groter voor Mercedes.'

