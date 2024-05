Christian Horner is even flink op de hak genomen tijdens een live Formule 1-uitzending op televisie gedurende de Grand Prix van Monaco. Commentator Ted Kravitz zag de Red Bull-teambaas in beeld komen terwijl hij op z'n telefoon bezig was en kon het niet laten een pikante grap te maken. "Kijk, Christian Horner, bezig z'n WhatsApps te checken", zo klonk het.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco was Sky Sports-reporter Kravitz te horen als commentator in een live F1-uitzending op televisie. De 50-jarige Londenaar ging in op het tot dat moment uiterst matig verlopen raceweekend voor Red Bull Racing en vertelde dat hij zich niet zo veel zorgen maakte voor deze zondag. "Hebben ze [Red Bull, red.] echt een wonder nodig? Ik denk van niet. Ze hebben behoorlijk wat wijzigingen aan de set-up doorgevoerd vannacht." De cameraman draait, terwijl Kravitz zijn mening verkondigt, beelden in de garage van de Oostenrijkse renstal en de commentator merkt vervolgens op dat Horner daar bezig is op z'n telefoon. Kravitz kan het niet laten een gewaagd grapje te maken. Dit moment op tv werd gefilmd door een fan deze uploadde de video naar Instagram.

"Kijk, Christian Horner, bezig met z'n WhatsApps"

"Daar zien we de garage. Kijk, Christian Horner, die is bezig z'n WhatsApps te checken, kijkend naar wat er gaande is op z'n telefoon", zo is uit de mond van de Britse commentator te horen. Kravitz doelt hiermee overduidelijk op het onderzoek dat loopt jegens de teambaas van Red Bull Racing. De uitgelekte WhatsApp-berichten, die onderdeel uitmaken van dit onderzoek, werden ruimschoots verspreid in de paddock en brachten Horner behoorlijk in verlegenheid. De gewaagde grap van Kravitz op live televisie werd door mensen op social media wel gewaardeerd. "Ik ben geen fan van Ted, maar ik houd van zijn humor", zo schrijft iemand. "Dit is waarom ik van Ted hou. Not one fuck given", reageert een ander.

