Formule 1-journalist Joe Saward meldt dat het een kwestie van tijd is voordat Andrea Kimi Antonelli wordt aangekondigd bij het team van Mercedes, ondanks dat Toto Wolff blijft benadrukken dat er nog niets is besloten.

Het team van Mercedes heeft nog altijd geen vervanger voor Lewis Hamilton aangewezen. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt eind 2024 naar Ferrari, en dus moet er bij de Zilverpijlen een stoeltje gevuld worden. Mercedes-teambaas Toto Wolff steekt niet onder stoelen of banken dat zijn protegé Andrea Kimi Antonelli goede papieren heeft voor een zitje bij Mercedes in 2025, maar de Oostenrijker lijkt huiverig om het definitief te maken. Wolff wil namelijk eerst zeker weten dat Max Verstappen niet vanwege de recente onrust en tegenvallende prestaties, besluit bij Red Bull Racing te vertrekken. Joe Saward meent echter te weten dat het inmiddels een kwestie van tijd is.

Kwestie van tijd

"Zelfs Mercedes denkt dat het onwaarschijnlijk is dat Max voor het einde van 2026 overstapt, tegen die tijd zal iedereen hebben kunnen zien welke van de nieuwe krachtbronnen het meest effectief is", schrijft Saward op zijn eigen website. "Het is nu dus vrijwel zeker dat Mercedes binnenkort Andrea Kimi Antonelli zal aanstellen om Lewis Hamilton in 2025 te vervangen. Antonelli is de afgelopen weken sterk uit de verf in de Formule 2 gekomen. Hij won de sprintrace op Silverstone met vlag en wimpel en reed daarna naar een zekere overwinning in de hoofdrace in Boedapest. Zijn testresultaten bij Mercedes worden (opzettelijk) achtergehouden om de verwachtingen niet te hoog te laten oplopen, maar alle twijfels die er waren lijken te zijn verdwenen."

Geen hoop voor Sainz

De gerenommeerde journalist vervolgt: "Ook al blijft het team zeggen dat er nog niets is besloten, de binnenkort 18-jarige is duidelijk een wonderbaarlijk talent dat een toekomstige ster in de Formule 1 zal zijn. Wat interessant is, is dat George Russell nog geen contract heeft voor 2026. Dit betekent niet dat George zal verhuizen, ondanks enkele wilde verhalen over Audi. Het is veilig om aan te nemen dat Russell opnieuw gecontracteerd zal worden, maar het team wil wat opties openhouden voor het geval Verstappen op de markt komt. Er is geen echte hoop voor Carlos Sainz."

