Max Verstappen (26) wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar sinds Toto Wolff bekendmaakte met Andrea Kimi Antonelli in zee te gaan vanaf volgend jaar, ging de geruchtenstorm wat liggen. Tot nu: want er zou wel degelijk al een akkoord liggen tussen de Verstappens en Mercedes.

Dat Verstappen momenteel ongelukkig is met de situatie bij Red Bull Racing, is al lang geen geheim meer. De ontwikkeling gaat de verkeerde kant op en de kampioenschappen komen steeds meer in gevaar sinds de opmars van McLaren. Verstappen moet zodoende alsnog vrezen voor zijn zo lang zeker lijkende vierde wereldtitel. Dat er vervolgens grote namen, zoals Adrian Newey en Jonathan Wheatley, gaan vertrekken, helpt niet mee. Dan is er nog de vertroebelde relatie tussen Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner en liggen er ook nog twijfels over de 2026-motor van Ford. Dit alles zou voor een 'akkoord achter gesloten deuren' hebben gezorgd met Mercedes, zo meldt F1-Insider.

Kamp Verstappen vertrouwt op kennis Mercedes voor '26

Het Duitse medium meldt dat er een mondeling akkoord is gesloten tussen Jos en Wolff, met ingang van 2026. Hoewel ook Aston Martin de deur heeft opengezet voor Verstappen, vertrouwt het Nederlandse kamp toch net wat meer op de kennis en kunde van Mercedes. 'Verstappens vader Jos en manager Raymond Vermeulen vertrouwen op de kracht van de Mercedes-aandrijving als er in 2026 compleet nieuwe motor, met een 50 procent elektrisch gedeelte, komen. Experts achten het nog steeds onduidelijk of Honda, dat Aston Martin motoren vanuit Japan gaat leveren, er vanaf het begin bij kan zitten', zo staat te lezen.

Verstappen mondeling akkoord met Wolff

De twijfels over Ford en Honda en het vertrouwen in Mercedes heeft ervoor gezorgd dat er mogelijk een mondeling akkoord ligt tussen de Verstappens en Mercedes. 'Er zou sprake zijn van een handdrukovereenkomst tussen Jos Verstappen en Toto Wolff. Het Red Bull-contract van Verstappen, dat de drievoudig kampioen tot 2028 tekende, verandert daar niets aan. Daarin zijn exitclausules opgenomen die Verstappen onder bepaalde voorwaarden voor 2026 kan activeren', zo meldt bovenstaande bron.

Zijn de Verstappens onderweg naar Mercedes in 2026?

Antonelli óf Russell naast Verstappen bij Mercedes

Ook het feit dat Wolff onlangs Antonelli aankondigde als nieuwe coureur van Mercedes verandert niets aan het 'Verstappen-plan'. Antonelli en George Russell zouden in 2025 één seizoen de kans krijgen om te laten zien wie van hen naast Verstappen mag gaan plaatsnemen. Voormalig F1-coureur Nico Rosberg ziet daarbij vooral een probleem voor Russell. "Er staat veel druk op George omdat hij alles te verliezen heeft. Hij zou degene moeten zijn die binnen het team als beste uit de bus komt, want Kimi is 18 jaar oud, helemaal nieuw en in een situatie waarin hij onder druk staat. Het is dus geen gemakkelijke situatie voor George", aldus Rosberg.

