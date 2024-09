'Nieuwe clausule duikt op in contract Verstappen: dit is wanneer hij weg kan'

Max Verstappen (26) heeft nog contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing, maar de vraag is of hij deze periode vol gaat maken. De laatste maanden gonst het van de geruchten rondom de Nederlander en een nieuw opgedoken clausule uit zijn contract onthult hoe en wanneer Verstappen zou kunnen overstappen naar een ander team.

In de Formule 1 staan contracten doorgaans vol met clausules, zeker bij Red Bull Racing. Dit geldt zodoende ook voor Verstappen. Wat dat betreft weinig nieuws onder de zon, maar de Italiaanse tak van Sky Sports meldt nu de inhoud van één van deze clausules te weten. Het was inmiddels publiek geheim dat Verstappen een clausule in zijn overeenkomst had staan die betrekking had op de positie van Dr. Helmut Marko binnen het Oostenrijkse team, maar nu de man uit Graz voorlopig op zijn plek blijft, is het activeren van deze escape van de baan. Verstappen zou echter nog een andere troef hebben om Red Bull te kunnen verlaten, zo klinkt het vanuit Italië.

Verstappen kan mogelijk begin 2025 vertrekken bij Red Bull

Verstappen is officieel tot medio 2028 verbonden aan het team uit Milton Keynes, maar iedereen - inclusief Christian Horner en Marko - weten dat dit absoluut geen zekerheidje is. Al helemaal niet als Red Bull met de auto op het niveau blijft waar het nu zit. Verstappen is immers uiterst ontevreden over de RB20. En dat brengt hem richting zijn volgende clausule. Verstappen zou in zijn contract hebben staan dat hij vrij kan vertrekken als hij binnen de eerste paar Grands Prix van 2025 niet in de top drie staat. 'De clausules zeggen dat als Max na de eerste Grands Prix van 2025 niet in de top drie staat, hij kan vertrekken', zo meldt bovengenoemde bron.

Mercedes en Aston Martin vooraan in de rij voor Verstappen

Mocht Verstappen daadwerkelijk willen vertrekken bij Red Bull Racing, dan zullen de teams voor hem in de rij staan, met Mercedes en Aston Martin voorop. Eerstgenoemde lijkt vooralsnog de meeste kans te maken, ondanks de recente aanstelling van Andrea Kimi Antonelli. Jos Verstappen zou achter gesloten deuren als een zogenoemd 'handdrukakkoord' hebben gesloten met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

