Max Verstappen heeft tijdens een showrun in Tokio een interessante hint gegeven over zijn toekomst in de Formule 1, toen hij in gesprek ging met Reuters tijdens een evenement voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Japan. De Nederlander noemde een mogelijke toekomstige samenwerking met motorleverancier Honda een optie en liet weten dat hij met alles rekening blijft houden. Ook een vertrek bij Red Bull Racing dus. Tot nu toe is de Nederlander voorzichtig geweest met zijn uitspraken, maar nu is dat even niet het geval.

Verstappen prees de eerdere samenwerking met Honda, waarmee hij onder andere vier kampioenschappen wist te winnen. Het was een vruchtbare overeenkomst de afgelopen jaren, maar aan het einde van dit seizoen is het voorbij. De wegen van Red Bull en Honda scheiden. Laatstgenoemde zal vanaf 2026 motoren leveren aan onder meer Aston Martin, terwijl Red Bull komend seizoen met eigen motoren aan de slag gaat. Verstappen: "Het is een rit geweest waar ik erg van heb genoten. We hadden natuurlijk al succes voordat we met Honda begonnen samen te werken, maar ik had me nooit kunnen voorstellen dat we tot de hoogten zouden komen waar we tot zijn gekomen, om samen vier kampioenschappen te winnen."

Verstappen houdt opties open voor toekomst

Honda heeft, zo stelt Verstappen, de afgelopen jaren een plekje in zijn hart weten te veroveren tijdens hun samenwerking in F1. "Ik wil proberen om gewoon te genieten van het weekend en te proberen om zo hard mogelijk te gaan. Al gaat het er ook meer over dat we ons alles herinneren wat we samen hebben bereikt in de sport, en wie weet natuurlijk ook in de toekomst? Je weet wat er mogelijk is. Het is voor nu als een afscheid, maar dat is ook alles. Ik ben nog vrij jong en je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt." Dit kan in F1 met Aston Martin vanaf 2026, maar ook buiten de koningsklasse. Niet bij Red Bull, in ieder geval.

Verstappen houdt deur naar Honda open

Hoewel er op dit moment geen concrete plannen op tafel liggen, zal de openheid van Verstappen omtrent een toekomstige samenwerking met Honda ongetwijfeld voor de nodige speculaties zorgen over de ontwikkelingen in de Formule 1. De samenwerking tussen Red Bull en Honda wordt officieel beëindigd en de afspraken voor 2026 zijn ook gemaakt, dus het zal de komende tijd ongetwijfeld met extra interesse gevolgd worden in de koningsklasse van de autosport. Aston Martin en Mercedes worden regelmatig genoemd als toekomstige bestemmingen voor Verstappen.