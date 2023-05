Lars Leeftink

Inmiddels lijkt de kans vrij reel te zijn dat Aston Martin en Honda richting 2026 en de nieuwe motorreglementen in de Formule 1 met elkaar in zee gaan. De vraag is of zowel Honda als Aston Martin goed doen aan deze samenwerking?

Honda werkt momenteel samen met Red Bull Racing, alhoewel niet zo op de voorgrond als tijdens het seizoen 2021 en daarvoor het geval was. Na minder succesvolle samenwerkingen met onder meer McLaren kwam het team terecht bij Red Bull Racing. Dat team had net een samenwerking achter de rug met Tag Heuer en Renault waar weinig succes uit gehaald werd. In 2019 ging het roer bij beide partijen om en gingen ze een samenwerking aan. Met succes, zo bleek.

2019 - 2021

Op dat moment had Honda al een tijdje geen succes meer gehad in de sport en was Red Bull Racing sinds het begin van het nieuwe tijdperk, begin 2014, achter Mercedes met Ferrari aan het toekijken hoe Lewis Hamilton en Nico Rosberg de Formule 1 domineerden. Met Max Verstappen had Red Bull echter een nieuwe groeiparel in huis die de opvolger van Sebastian Vettel kon worden. In 2019 waren de verbeteringen niet meteen te zien in het aantal punten (419 in 2018 vs 417 in 2019), maar vooral de samenwerking beviel beide partijen. In 2020, het coronaseizoen, werd de volgende stap gezet. Er werden regelmatig races gewonnen en in totaal scoorde Red Bull 391 punten.

Het hoogtepunt was echter 2021, toen Max Verstappen wereldkampioen werd en Red Bull 585,5 punten scoorde. Het hoogste aantal sinds 2013, het laatste jaar van de dominantie van Red Bull en Vettel. Vervolgens besloot Honda niet meer op de voorgrond te willen staan in de Formule 1 en een stap terug te doen.

Red Bull Powertrains

In 2021 werd namelijk duidelijk dat Honda even niet meer in de Formule 1 op de voorgrond wou acteren. Daardoor begon Red Bull op de achtergrond aan het proces waardoor ze in 2026 hun eigen motoren kunnen maken: Red Bull Powertrains. In 2022 en 2023 bleef Honda op de achtergrond echter een belangrijke rol spelen in het dominante succes van Red Bull en de RB18 en RB19 door het team te voorzien van materiaal en personeel. Dit zal tot eind 2025 het geval zijn, zodat Red Bull zich wat meer kan focussen op het afmaken van de Red Bull Powertrains en tegelijkertijd kan blijven presteren en kennis kan verzamelen via de samenwerking met Honda. Dankzij Red Bull Powertrains en de begin dit jaar aangekondigde samenwerking tussen Red Bull met Ford (vanaf 2026 Red Bull Ford als leverancier) werd het snel duidelijk dat er vanaf 2026 een einde zou komen aan de succesvolle samenwerking tussen Honda en Red Bull Racing.

Leverancier

Wat vlak na het nieuws rondom Red Bull Ford opvallend was, was dat Honda door de FIA werd aangekondigd als een leverancier voor de nieuwe motorreglementen van 2026. Dit betekende dus dat Honda de optie open zou houden om vanaf 2026 weer als leverancier op de voorgrond actief te zijn in de Formule 1, wanneer de samenwerking met Red Bull eind 2025 ten einde komt. Vervolgens was de vraag wie de partner zou worden van Honda, aangezien de opties gering waren. Twee partijen kwamen al snel naar voren in de geruchten.

McLaren en Aston Martin

Wat meteen opviel, was dat het ging om twee teams die momenteel motoren van Mercedes gebruiken: Aston Martin en McLaren. Beide partijen werden genoemd als kandidaten voor Honda om leverancier te worden. Toch maakten beide teams ook snel duidelijk dat Mercedes nog een optie was voor 2026 en daarna. De kans leek klein dat Honda met beide partijen in zee zou gaan, waardoor er dus een keuze gemaakt moet worden. Deze keuze lijkt gezien de huidige geruchten inmiddels gemaakt te zijn.

Honda en Aston Martin

Honda lijkt namelijk vanaf 2026 leverancier van motoren te worden voor Aston Martin. Gezien het seizoen 2023 dat het team van Lawrence Stroll heeft, is dit helemaal geen gekke keuze. In tegenstelling tot McLaren kent Aston Martin een goede start aan 2023 en heeft het laten zien de nieuwe reglementen beter te hebben begrepen. Aston Martin verzamelde al vier podiumplekken dankzij Fernando Alonso en doet met Ferrari en Mercedes mee om P2 in het kampioenschap bij de constructeurs. Een interessant team voor Honda om op dit moment in te stappen, maar hoe is dit in 2026?

Aston Martin 2026

Dat is momenteel natuurlijk onmogelijk in te schatten. Feit is wel dat de financiële middelen daar zijn om nog grotere stappen te maken en niet weer verder weg te zakken richting de middenmoot. De huidige verbetering krijgt het team van Lawrence Stroll al voor elkaar zonder de gloednieuwe fabrieken die in de loop van 2023 in gebruik genomen worden. Realistisch gezien is het goed mogelijk dat Aston Martin richting 2024 en 2025 het tweede team is achter Red Bull Racing en zich stabiel kan mengen bij de drie topteams van de afgelopen vijftien jaar. Zeker met iemand als Alonso in het team, met veel ervaring en kwaliteiten om de auto te verbeteren en een prestatieomgeving te creëren die gefocust is op verbeteren en prijzen pakken. Daarmee zou vanaf 2026 een aparte situatie kunnen ontstaan.

Aston Martin Honda vs Red Bull Ford in 2026?

Er is momenteel namelijk geen enkele reden om te denken dat Red Bull Racing met Verstappen, Christian Horner, Helmut Marko en Adrian Newey aan het roer de huidige dominantie niet de komende jaren vol kan houden richting de nieuwe reglementen in 2026. Vanaf dat seizoen kan alles echter anders zijn, gezien het feit dat dit het eerste seizoen gaat zijn dat de motoren echt van Red Bull Ford zullen zijn. Het team zou zich dan in een duel met niet alleen Mercedes en Ferrari, maar ook met Aston Martin kunnen bevinden. Een Aston Martin met waarschijnlijk geen Alonso meer, maar wel met een motor van Honda. Honda en Red Bull Racing, de afgelopen jaren en waarschijnlijk komende jaren ook nog een succesvolle combinatie, kunnen dan wel eens rivalen zijn. Het levert in ieder geval een mooie verhaallijn op, maar waarschijnlijk ook genoeg spektakel op de baan.