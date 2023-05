Volg hier de virtuele vervanger van de race in Imola met Verstappen en Verschoor

Lars Leeftink

Zondag 21 mei 2023 14:24 - Laatste update: 16:10

De Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola gaat dit weekend niet door, maar op initiatief van Max Verstappen is er toch zondag een alternatief gevonden. Vanaf 15:30 uur gaat Verstappen met tal van andere bekende coureurs vier virtuele races rijden op het virtuele Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Het raceweekend in Imola werd begin deze week afgelast vanwege de hevige regenval en overstromingen in het gebied. Racen was onmogelijk, onrealistisch en tevens niet juist, gezien het feit dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij deze overstromingen. Vrij snel daarna besloot Verstappen met Red Bull Racing en Team Redline een virtuele race te organiseren die te zien gaat zijn op het Twitch-Kanaal van Team Redline. Onder meer Richard Verschoor (F2), Antonio Felix da Costa (Formule E), Gabriel Bortoleto (leider in F3), Jack Doohan, Oliver Rowland, Felipe Drugovich en Shane van Gisbergen doen mee. Ook Red Bull Juniors Jak Crawford, Isack Hadjar, Ayumu Iwasa en Enzo Fittipaldi zullen mee gaan race. Naast Verstappen zijn er echter geen huidige F1-coureurs die mee gaan doen.

Insteek

Vanaf 15:30 uur gaan de coureurs vier races met vier auto's rijden. De auto's, F3-auto's, Formula Ford-auto's, de Mazda MX-5 en de Toyota GR86, zijn uitgekozen door Verstappen zelf. Alle coureurs zullen zo met dezelfde auto's meedoen aan de virtuele races, wat voor spektakel moet gaan zorgen. Er is tevens een tweede doel: een goed doel. Net zoals de Formule 1 en Ferrari eerder al deden wil Verstappen samen met de coureurs geld gaan inzamelen voor de slachtoffers in Noord-Italië. Fans die via de stream van Team Redline kijken vanaf 15:30 uur kunnen via een QR-code, die in beeld verschijnt tijdens de stream en races, geld doneren. Zo wordt er voor vermaak gezorgd, maar wordt er ook gedacht aan de slachtoffers in Noord-Italië. Volg de vier virtuele races via het Twitch-kanaal van Team Redline.