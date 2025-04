Christian Horner heeft in gesprek met Sky Sports gereageerd op de onvrede van Max Verstappen over het vervangen van Liam Lawson door Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing. Hoewel er veel gesproken is over de onvrede van Verstappen, bagatelliseert Horner de impact van de beslissing op zijn stercoureur.

De vervanging vond plaats kort na de Grand Prix van China en kwam als een verrassing voor Verstappen. Renger van der Zande onthulde in het Race Café dat voormalig coureur Jos Verstappen met verbazing en woede reageerde op de plotselinge beslissing, wat volgens hem symbool staat voor de onrust binnen het team. Ook Nicky Catsburg merkte op dat deze zet veelzeggend is voor de interne spanning bij Red Bull.

Horner over Verstappen

Horner verklaarde: "Ik denk dat hij [Max Verstappen] verrast was door de snelheid waarmee de beslissing was genomen om Lawson uit de auto te zetten. Maar hij kon ook zien hoeveel moeite Liam had. Hij weet waar we de auto in moeten verbeteren en heeft heel hard gewerkt met het team van engineers." Volgens Helmut Marko, die gisteren nog sprak met het Oostenrijkse ORF, is de keuze mede ingegeven door de tegenvallende resultaten van Lawson en de strategische wens om met Tsunoda het seizoen af te maken en de RB21 beter onder controle te krijgen.

Verstappen sympathie voor Lawson

Na de Grand Prix van China vond er een overleg plaats in de fabriek, waar Verstappen positief op terugkeek. Horner voegde daaraan toe: "We hebben een hele goede sessie met hem gehad afgelopen week, waar hij heel erg gefocust was om de auto te verbeteren. Dat deden we om zo de laatste paar tienden te vinden die we nodig hebben om op gelijke hoogte te komen met de McLarens voor ons."