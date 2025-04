Max Verstappen rijdt momenteel nog voor Red Bull Racing, maar volgens Juan Pablo Montoya gaat hier verandering in komen. Mercedes wordt vaak genoemd voor 2026 of 2027, maar volgens de voormalig F1-coureur gaat het een ander team worden: Aston Martin.

Het is alom bekend dat Verstappen een prestatieclausule in zijn contract heeft staan, eentje die voor Red Bull in 2025 op het oog nog uitdagender gaat worden om te halen dan in 2024 het geval was. Tegenover Vision4Sport stelt Montoya dat de kans aanwezig is dat Aston Martin een bod neer gaat leggen bij Verstappen waar hij uiteindelijk op in zal gaan. "Ik denk dat Max een aanbod krijgt van Aston Martin die hij niet kan weigeren. Hij geeft Red Bull misschien een kans voor een jaar en een kans voor Adrian Newey om het uit te zoeken. Adrian kan dat niet meteen doen. Het is een nieuwe groep en iedereen moet gaan samenwerken."

Montoya ziet toekomst bij Aston Martin

Volgens Montoya gaat Newey meteen impact hebben bij Aston Martin. "Zullen ze volgend jaar beter zijn dan nu? Zeker weten. Ik denk niet dat ze een reeks races gaan winnen, maar als Red Bull het moeilijk heeft in het eerste jaar, dan zou het me niet verbazen als Max bij de derde race al bij iemand anders heeft getekend. Als ik Max was, zou ik naar Aston gaan. Mercedes zou ook cool zijn, maar Aston zou de logische keuze zijn met Adrian en Honda. Alles waarmee hij heeft gewonnen is daar te vinden."

Alonso met pensioen

Volgens Montoya zou dit ook betekenen dat Alonso men pensioen gaat. Montoya denkt niet dat Verstappen en Alonso in hetzelfde team zullen rijden. "Als Verstappen naar Aston Martin zou gaan, zou Fernando Alonso met pensioen gaan en een ambassadeur voor het leven worden voor het bedrijf. Fernando zou tot op zekere hoogte boos zijn, maar het is de juiste keuze. Als je Lance uit de vergelijking haalt, dan verlies je Lawrence. En als je Lawrence verliest, verlies je alles. Je verliest Aston Martin en dan komt Max niet. Als Max meenemen zou betekenen dat Lawrence Lance zou moeten opofferen, dan zou dat de verkeerde keuze zijn voor het team. Als ze Lawrence zouden dwingen om dat te doen. Ik denk dat hij zou zeggen: “Oké, hier is het team. Over naar jou. Laten we de ploeg gewoon verkopen, ik ben niet geïnteresseerd."

