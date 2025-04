Allard Kalff heeft op Facebook zijn verwachtingen gedeeld omtrent Yuki Tsunoda, die voor Red Bull Racing zal debuteren tijdens de F1 Grand Prix van Japan in Suzuka. De commentator hoopt dat de jonge Japanner op zijn eerste podiumplek kan gaan jagen, al is de concurrentie binnen het team moordend. Tsunoda maakt het seizoen af als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Tsunoda, die al sinds 2021 onderdeel uitmaakt van de Red Bull-familie, mag zich nu dan eindelijk definitief gaan bewijzen. Naast zijn debuut in de RB21, was de coureurswissel ook een gevolg van de teleurstellende resultaten van Liam Lawson in Australië en China, waar de Nieuw-Zeelander geen punten wist te scoren. Lawson keert nu terug naar Racing Bulls, waar hij het gaat proberen bij rookie Isack Hadjar. Red Bull Racing zet nu vol in op de ontwikkeling van Tsunoda.

Kalff hoopt op podium voor Tsunoda in Japan

Teambaas Christian Horner liet in een statement al weten dat de ervaring van Tsunoda een belangrijke rol gaat spelen in de ontwikkeling van de huidige auto. Ook Laurent Mekies, topman bij zusterteam Racing Bulls, sprak lovend over de vooruitgang van Tsunoda en sprak bemoedigende woorden voor Lawson. Volgens Mekies zal de Nieuw-Zeelander in een omgeving buiten het hoofdteam weer beter tot zijn recht komen. Volgens Kalff had Tsunoda aangegeven dat zijn doel was om op het podium te eindigen in Suzuka. "Tsunoda gaat het nu proberen. Zei hij net dat zijn doel is om op het podium te eindigen in Suzuka? Ja, dat zei hij."

Kalff hoopt dat Tsunoda in Japan Lawson en Hadjar kan verslaan

Volgens Kalff zou het goed nieuws zijn als Tsunoda dat voor elkaar zou krijgen. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor Red Bull en Verstappen. "Ik hoop dat hij dat doet [top drie], want als de auto goed genoeg is voor Tsunoda om top 3 te rijden, dan is de kans groot dat de andere Red Bull-bolide de race wint. Veel succes Yuki, misschien moet doel één zijn om voor Lawson en Hadjar te kwalificeren."