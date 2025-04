Helmut Marko heeft in een interview met Formel1.de definitief een streep gezet door de speculaties over een eventuele terugkeer van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing. Volgens Marko is een rentree van de Australiër nooit ter sprake geweest. Ricciardo was er even kort bij in Australië, maar dat was volgens de hoofdadviseur van Red Bull slechts bijzaak.

Het is een onrustige periode voor Red Bull Racing. Na de tegenvallende performance van Liam Lawson in de races in Australië en China - waar hij qua perforamnce niet aan de verwachtingen voldeed - besloot de renstal hem na twee races weer terug te zetten naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelde. In een recent spoedoverleg in Milton Keynes werd echter ook opgemerkt dat het nog verder optimaliseren van de auto rondom Max Verstappen - die uiteraard jacht maakt op zijn vijfde wereldtitel - nog meer van de Japanner zal gaan vergen. Marko bevestigde recent dat de Tsunoda het seizoen uitrijdt, en dat de keuze voor hem mede is ingegeven door de wens om strategisch sterker te staan in de races.

Ricciardo richt zich op andere zaken

Daniel Ricciardo, die in het verleden de enige was die Verstappen qua snelheid nagenoeg bij kon houden, hoopte vrij recent nog op een terugkeer bij Red Bull Racing. Zijn comeback bij zusterteam VCARB in 2023 bleek echter van korte duur, omdat hij daar qua performance werd overschaduwd door zowel Tsunoda als Lawson. Sindsdien houdt de Australiër zich voornamelijk bezig met andere zaken, zoals PR-evenementen en een reclamecampagne voor een drankmerk.

Marko sluit rentree Ricciardo uit

Marko maakt in het interview met Formel1.de dan ook direct een einde aan de speculaties: "Nee, dat hebben we nooit overwogen. Daniel heeft zijn laatste race gereden en hij heeft zich sindsdien afzijdig gehouden van de Formule 1. Hij was er in Australië kort bij, maar ik denk dat hij op donderdag weer weg was. Dit was nooit een onderwerp." Ondanks zijn bezoek aan het team onlangs, zit een rentree van Ricciardo er volgens Marko dus niet in. Inmiddels focust Red Bull zich volledig op de huidige line-up en het nog verder ontwikkelen van de auto, iets wat ook in de spoedvergadering in Milton Keynes ter sprake is gekomen.