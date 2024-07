Christian Danner sluit een overstap van Max Verstappen naar Mercedes niet uit. Zeker niet nu de Zilverpijlen weer aansluiting lijken te hebben gevonden bij de top van het veld, terwijl het bij Red Bull Racing op én naast de baan stroef loopt.

De geruchten over dat Max Verstappen zou overwegen om de overstap naar Mercedes te maken, zingen al enige tijd rond. Eerder dit jaar werd teambaas Christian Horner beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarna duidelijk werd dat er een machtsstrijd gaande was binnen Red Bull Racing. De rust leek vervolgens weer een beetje terug te keren, maar de vlam sloeg opnieuw in de pan toen Jos Verstappen het in Oostenrijk opnieuw met Horner aan de stok kreeg. Ondertussen loopt het op de baan stroef voor Red Bull Racing, terwijl Mercedes zich weer in de kop van het veld lijkt te hebben gemeld.

Mercedes een optie voor Verstappen?

"Ik denk dat het [een overstap van Verstappen naar Mercedes] heel goed mogelijk is, omdat we nu een punt hebben bereikt, waarop het allemaal even op zich laat wachten", vertelt Christian Danner tegenover Motorsport Magazin. "Ze houden het stoeltje vrij en ze praten nog steeds met Verstappen, en ik denk dat door de manier waarop het huidige seizoen zich ontwikkelt, dat voor Max zeker een optie is." Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt er inderdaad geen geheim van Verstappen erg graag aan zijn line-up toe te willen voegen. Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli staan hierdoor in de wachtrij.

Geloven dat je onverslaanbaar bent

De voormalig Formule 1-coureur denkt dat het updatepakket dat Mercedes in Monaco introduceerde, een kantelpunt is geweest: "Dat was misschien wel de meest belangrijke update die op de auto werd gezet uit de geschiedenis van het team", klinkt het. "Je kan de auto nu heel goed analyseren. Wat kan hij wel, en wat kan hij niet? Daarom denk ik dat Verstappen precies weet waar hij aan toe is, als hij deze stap zou willen zetten." En George Russell? Daar maakt Verstappen zich volgens Danner niet druk om: "Max denkt niet alleen dat hij beter is, meestal laat hij dat ook zien. Het gaat om zelfvertrouwen, geloven dat je onverslaanbaar bent. Dat is psychologie, en ik denk dat hij daarvan overtuigd is."

