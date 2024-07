Helmut Marko hoopt dat Arvid Lindblad en Liam Lawson over een jaar of twee klaar zijn om eventueel hun debuut bij Red Bull Racing te maken, maar de Oostenrijker laat direct weten niet op zoek te zijn naar een Max Verstappen.

De line-up van Red Bull Racing is momenteel volop onderwerp van gesprek. Sergio Pérez tekende recent een tweejarige contractverlenging, maar presteert sindsdien zeer ondermaats. Het is niet voor het eerst dat de Mexicaan in een van de beste auto's uit het veld niet weet te leveren, en dus gaat men bij Red Bull de koppen bij elkaar steken. In de zomerstop gaat men evalueren of Pérez het seizoen nog af mag maken, of dat hij vanwege de tegenvallende prestaties uit de Red Bull wordt gezet. Over wie zijn vervanger moet worden, wordt ondertussen volop gespeculeerd.

Liam Lawson en Arvid Lindblad

In gesprek met Grandprix247 krijgt Helmut Marko de vraag of zich onder de Red Bull-junioren een nieuwe Max Verstappen bevindt: "Ten eerste ben ik niet op zoek naar een nieuwe Max, want Max is uniek", klinkt het. "Het zal voor iedereen moeilijk worden om zijn teammaat te zijn. We zitten in een situatie waarin onze tweede coureur niet presteert zoals hij zou moeten, dus zullen we in de zomerstop gaan evalueren hoe we verder gaan. Lindblad is nog maar zestien jaar. Het is moeilijk te zeggen, maar je hebt de [Formule 3] race op Silverstone gezien. Voor zijn leeftijd is hij erg volwassen en heeft hij net als Liam Lawson veel zelfvertrouwen."

Toekomst Max Verstappen

De Red Bull-topman vervolgt: "Het zou misschien het beste zijn om hen eerst een jaar bij VCARB te geven, voordat ze naar Red Bull Racing gaan. Maar ze moeten zich eerst voorbereiden, ze kunnen niet zomaar zeggen 'we gaan Max verslaan.' Dat is een vergissing. Pierre Gasly dacht bijvoorbeeld dat hij net zo goed was als Max. Misschien dat Lawson of Lindblad over twee of drie jaar klaar is voor Red Bull Racing. Ik weet niet of Max dan nog zal racen. Als Max het gevoel heeft dat hij niet meer van de Formule 1 geniet, zal hij bij ons komen en zeggen: 'Bedankt, dat was het.' Hij zal wel blijven racen. Een van zijn dromen is het verrijden van Le Mans met Jos. Ik zou de teambaas niet willen zijn, vanwege die twee sterke karakters, maar het zou een fantastische ervaring zijn."

