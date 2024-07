Lewis Hamilton vertrekt eind dit seizoen naar Ferrari, waar hij eerder jaar een 'contract voor meerdere jaren' ondertekende. Teambaas Fred Vasseur lijkt nu al dan niet per ongeluk, iets over die contractduur weg te hebben gegeven.

Nog voor de start van het huidige seizoen werd de rijdersmarkt volledig op z'n kop gezet. Lewis Hamilton kondigde aan dat hij aan het eind van 2024 vertrekt bij het team van Mercedes, om in de herfstdagen van zijn carrière een "kinderdroom" waar te maken bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen debuteerde in 2013 bij de Zilverpijlen. Zodoende komt er na twaalf jaar een einde aan de zeer vruchtbare samenwerking tussen de Brit en de Duitse renstal.

Hamilton maakt einde aan de droogte

Hamilton hoopt het succes terug te kunnen brengen naar Maranello, en in het rood op jacht te kunnen gaan naar zijn recordbrekende achtste wereldkampioenschap. Momenteel is het echter Mercedes dat na twee teleurstellende seizoenen weer aan het opkrabbelen is, terwijl Ferrari de afgelopen vier races de kluts een beetje lijkt kwijt te zijn. Zo wist Hamilton afgelopen weekend in Groot-Brittannië zijn thuisrace te winnen, de eerste overwinning in de Formule 1 voor de 39-jarige Brit sinds 2021.

Contractduur Hamilton bij Ferrari

Vasseur lijkt nu per ongeluk wat details over het contract van Hamilton te hebben verklapt: "Lewis is een belangrijk symbool, omdat het een positieve boodschap naar de rest van de paddock stuurt, over de toekomst van het team", klinkt het in gesprek met The Financial Times. "Hij moest een keuze maken: 'Waar heb ik de grootste kans om het wereldkampioenschap te winnen in 2025, 2026 en 2027?'" In eerste instantie werd gedacht dat het contract van Hamilton tot eind 2026 liep, maar Vasseur lijkt hiermee te suggereren dat Hamilton in 2027 ook nog van de partij zal zijn. Op dat moment zou de Brit 42 jaar zijn.

