Lewis Hamilton wil de Grand Prix van Australië zonder verwachtingen aanvangen, maar wordt er direct door Carlos Sainz aan herinnert, dat het afgelopen jaar niet zo goed ging op Albert Park.

Lewis Hamilton komt dit seizoen voor het eerst uit in het rood van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kondigde al voor de start van het afgelopen seizoen zijn aanstaande vertrek bij Mercedes aan, waardoor zijn transfer naar Maranello één van de meest geanticipeerde uit de geschiedenis van de Formule 1 werd. Om de weg voor Hamilton vrij te maken, nam Ferrari afscheid van Carlos Sainz. De Spanjaard moest zodoende op zoek naar een nieuwe werkgever, en vond uiteindelijk onderdak bij het team van Williams.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton en Sainz naast elkaar

Op de persconferentie in Melbourne zitten bij de heren al dan niet toevallig naast elkaar. Als Hamilton de vraag krijgt wat zijn verwachtingen zijn voor het weekend, klinkt het: "We hopen absoluut bij de top tien te zitten. Ik weet niet meer hoe ik hier vorig jaar ben geëindigd? Jullie hebben gewonnen. Volgens mij was ik niet zo goed", kijkt hij Sainz aan. Sainz won de race, en steekt dat niet onder stoelen of banken: "Je hebt niet gewonnen", klinkt het lachend.

Verwachtingen voor Melbourne

Hamilton vervolgt: "Nee, klopt. Ik weet dat jij gewonnen hebt. Waar zou ik dit weekend blij mee zijn? Ik weet het niet. Ik heb geen verwachtingen. Ik wil vertrekken in de wetenschap dat ik echt álles gegeven heb, gepresteerd heb zoals ik weet dat ik kan presteren en mij comfortabel voelde in de auto. Stapje voor stapje. Ik weet niet wat dat qua resultaten betekent. Voor morgen zullen we niet weten waar we echt staan tussen de topteams. Ik hoop dat we kunnen vechten voor de top vijf, daar ergens."

Gerelateerd