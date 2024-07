Dr. Helmut Marko (81) heeft zijn contract met Red Bull laten aanpassen, zo kwam afgelopen weekend naar buiten. Er werd aangenomen dat de wijziging in de overeenkomst betrekking had op de zogenoemde Verstappen-clausule en dat de Nederlander hierdoor minder makkelijk kan vertrekken. Maar daar klopt niets van, zo zegt Marko nu.

Tijdens het raceweekend in Hongarije kwam De Telegraaf met het nieuws dat Marko zijn contract met Red Bull had laten aanpassen en dat de adviseur nu in ieder geval tot en met 2026 bij de Oostenrijkse energiedrankgigant blijft. Max Verstappen zou hierdoor dan minder makkelijk bij het team kunnen vertrekken, want de Verstappen-clausule kan alleen geactiveerd worden als Marko niet meer actief is voor Red Bull. Er werd dus al snel aangenomen dat de wijziging in het contract van Marko is gedaan om Verstappen binnenboord te houden. Dat is echter niet hoe het zit, zo vertelt Marko nu in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports. Verstappen kan alsnog naar Mercedes vertrekken.

Verstappen blijft niet bij Red Bull vanwege contractwijziging

Volgens Marko is het "zeker niet zo" dat Verstappen bij Red Bull blijft. Dat Marko zijn contract heeft laten aanpassen, zegt niets over wat de regerend wereldkampioen gaat doen. Volgens Marko is dat ook logisch; het is immers niet het contract van Verstappen dat aangepast is, dus voor hem verandert er niets. "Nee, het is zeker niet zo dat Max nu meteen blijft omdat ik dat ook doe. Het is immers mijn contract waar wat aan veranderd is. En op welk vlak daar wat aan aangepast is, dat ga ik natuurlijk niet in het openbaar bespreken", aldus de man uit Graz, die hiermee de geruchten ontkracht.

Contractwijziging "geen gevolgen" voor Verstappen

Verstappen kan dus nog steeds naar Mercedes vertrekken als hij dat zou willen, zo benadrukt Marko. "Dit [de contractwijziging, red.] heeft geen directe gevolgen voor Verstappen", klinkt het uit de mond van de Red Bull-adviseur.

