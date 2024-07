Belangrijk nieuws uit het kamp van Red Bull Racing. Het contract van Helmut Marko is op bepaalde punten aangepast en de Oostenrijkse adviseur van het team blijft zeker tot en met 2026 verbonden aan de renstal en met name de toekomst van Max Verstappen bij het team lijkt nu een stuk zekerder te zijn geworden.

Er is dit seizoen natuurlijk een hoop te doen geweest binnen het team van Red Bull Racing en Marko speelde een belangrijke rol in de hele soap binnen het team. Er is lange tijd sprake geweest van een heuse machtsstrijd binnen het team waarbij Christian Horner en Marko lijnrecht tegenover elkaar leken te staan. Even leek het er zelfs op dat de Oostenrijker door de renstal geschorst zou gaan worden, iets dat ongetwijfeld voor een hoop boze gezichten in kamp Verstappen had gezorgd. Het is algemeen bekend dat Verstappen de adviseur als een soort vaderfiguur zit binnen het team en hij zelfs zou willen vertrekken als Marko bij het team weg zou gaan.

Belangrijke slag

Daarbij was er sprake van een bepaalde clausule in de contracten van Marko en Verstappen. De Nederlander zou namelijk gemakkelijk kunnen vertrekken bij het team wanneer de man die hem naar het team haalde zou weggaan bij Red Bull. Het zorgde natuurlijk voor een hoop onrust binnen de formatie, waarbij Toto Wolff op het vinkentouw zat om zijn slag te slaan en Verstappen naar het team van Mercedes te halen wanneer de bom bij Red Bull zou ontploffen. Inmiddels lijkt Red Bull echter een belangrijke slag geslagen te hebben in het binnenhouden van de Nederlander. Dat heeft de maken met een verandering in het contract van Marko.

Toekomst Verstappen zeker

De Telegraaf weet namelijk te melden dat er aanpassingen in het contract van Marko zijn gedaan, waardoor zijn toekomst binnen het team nu weer zeker lijkt tot en met 2026. Bovendien zou bovengenoemde clausule voor Verstappen nu inmiddels niet meer geldig zijn en betekent het dat de wereldkampioen niet meer automatisch kan vertrekken wanneer Marko zijn rol binnen het team naast zich neerlegt of ontslagen wordt. Daarmee lijkt men een belangrijke slag te slaan en zal er vermoedelijk een hoop rust terugkeren binnen de Milton Keynes-formatie.

