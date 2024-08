Verstappen verdedigt Wolff na confrontatie in Zandvoort

Max Verstappen (26) is na afloop van de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix in de perszaal geconfronteerd met de woorden van Toto Wolff dat hij namens Mercedes zou hebben gesproken met Verstappen senior tijdens de zomerstop. Verstappen draaide er wat omheen en leek de deur toch weer open te laten, want een stellig standpunt nam hij niet in, iets dat hij richting 2025 al wel deed.

Gisteren gaf Wolff bij de media in Zandvoort toe dat hij tijdens de zomerstop op de koffie is gegaan bij Verstappen en co. De Mercedes-topman polste voor de laatste keer of het een optie was dat de Nederlander komend seizoen voor zijn team zou rijden. Het is algemeen bekend dat Wolff het prima kan vinden met Jos, de vader van Max. Wolff wist echter ook dat het lastig ging worden om alle betrokkenen te overtuigen van een overstap in 2025. Hij sprak met Jos en samen concludeerden zij dat volgend jaar te snel kwam voor Max. Maar 2026? Die deur is nog open.

Wolff: Max wil opties openhouden voor 2026

"Ik wilde niet opgeven [voor 2025, red], maar we [Jos en hij, red.] kwamen samen tijdens de zomer samen tot de conclusie dat we niet moeten wachten voordat er iets gebeurt en we ons vastleggen voor 2025, maar dat we gewoon ons werk blijven doen met Max bij Red Bull, terwijl we hier bij Mercedes onze eigen beslissingen qua rijders maken. Dat was eigenlijk een gezamenlijke gedachte", zo onthulde Wolff op het circuit van Zandvoort gisteren. "Echter, dat betekent niet dat de deur is gesloten voor Max om zich bij ons te voegen voor 2026 en de jaren daarna, want we willen wel alle mogelijkheden ophouden, zoals hij dat ook wil. Ik vind het prettig tijdens onze gesprekken dat we niks verborgen houden. Ik heb op de een of andere manier het gevoel [dat Mercedes en Verstappen hoe dan ook gaan samenkomen]. Maar wanneer, dat weet ik niet. Misschien in 2026, misschien drie jaar later", aldus Wolff.

Verstappen zegt niets te weten van ontmoeting Wolff

Na afloop van de kwalificatie op Zandvoort, waar Verstappen de tweede startplek veiligstelde, werd de Red Bull-coureur geconfronteerd met de woorden van Wolff en werd hem gevraagd naar de ontmoeting tijdens de zomerstop. Verstappen probeerde er met zijn antwoord een beetje omheen te draaien. "Welke ontmoeting? Dat kan ik me niet herinneren", zo zei hij. Toen de pers vervolgens vroeg of hij dan niet vindt dat Wolff moet stoppen met hem en zijn vader te verleiden tot een overstap, gaf Verstappen een opvallend antwoord - waarmee hij de deur naar Mercedes open lijkt te houden.

Verstappen verdedigt Wolff en "kan het heel goed vinden met Toto"

"Nee, ik bedoel, iedereen mag zeggen wat hij wil. Ik kan het heel goed vinden met Toto", zo verdedigde hij feitelijk de teambaas van Mercedes. "Ik denk dat hij heel open is over wat er binnen zijn team gebeurt, toch? Ook wat betreft de line-up van de coureurs enzo. Dus daar is niks mis mee." Vervolgens laat Verstappen weten zich niet bezig te houden met de ontmoetingen tussen Wolff en zijn vader. "En tegelijkertijd focus ik me gewoon op mijn werk. Er is sowieso al veel te doen, dus ja, we focussen ons daarop", zegt hij.

Verstappen naar Mercedes in 2026 lijkt serieuze mogelijkheid

Met zijn woorden laat hij - net als Wolff - eigenlijk de deur gewoon openstaan voor een eventuele samenwerking in 2026. Dit sluit wel aan bij de geluiden die we recentelijk links en rechts horen, onder meer van mensen als Eddie Jordan, die stellen dat een overstap naar Mercedes in 2025 uitgesloten is, maar dat een transfer in 2026 - bij de intrede van de nieuwe reglementen - zeer reëel is.

