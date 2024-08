Toto Wolff heeft geopenbaard dat er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Mercedes en het management van Max Verstappen. Tijdens het weekend van de F1 Dutch Grand Prix zei de teambaas zelfs dat de deur niet gesloten is voor een mogelijke overstap voor 2026.

Het is inmiddels geen geheim meer dat Verstappen heeft overwogen om Red Bull Racing in te ruilen voor Mercedes. Ondanks dat de Nederlander het rijderskampioenschap leidt en Red Bull eerste ligt in het constructeurskampioenschap, valt de RB20-bolide toch tegen. McLaren en Mercedes lijken inmiddels allebei de overhand te hebben. Daarnaast was er nog het rumoer rondom de beschuldigingen richting Christian Horner. Wat ook niet helpt is dat verschillende topmannen een voor een de energiedrankfabrikant verlaten: technisch directeur Rob Marshall, hoofdontwerper Adrian Newey, sportief directeur Jonathan Wheatley en meer. In gesprekken met Max, diens vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen heeft Wolff geprobeerd de drievoudig wereldkampioen te overtuigen de overstap te maken naar de Zilverpijlen, zo geeft de hij toe.

Deur niet volledig gesloten

"Ik heb het hele jaar gedacht dat er een mogelijkheid was. Het was niet nul," begon Wolff tegenover de aanwezige media op Zandvoort. Ook GPFans is daar het gehele weekend in de paddock te vinden. "Ik ga al een groot deel van mijn leven met Jos om, maar misschien komt dat omdat we een beetje op elkaar lijken. En daarom dacht ik dat de deur nooit volledig gesloten was. Wat was de kans dat het zou gebeuren? Misschien één op tien, of zelfs één op negen. Hoe dan ook, ik wilde niet opgeven, maar we kwamen samen tijdens de zomer samen tot de conclusie dat we niet moeten wachten voordat er iets gebeurt en we ons vastleggen voor 2025, maar dat we gewoon ons werk blijven doen met Max bij Red Bull, terwijl we hier bij Mercedes onze eigen beslissingen qua rijders maken. Dat was eigenlijk een gezamenlijke gedachte."

Geen geheimen tussen Wolff en management Verstappen

"Wat ik fijn vind aan Max, Raymond en Jos is dat we direct zijn in onze gesprekken," vervolgde de Oostenrijker. "We hoeven elkaar niet zo te pushen. We doen dit allemaal al erg lang. En we hebben nu onze beslissing genomen voor coureurs volgend jaar. Dat is waar we ons volledig op gaan focussen. Hopelijk wordt dat onze rijdersbezetting voor 2026 en de jaren daarna. Echter, dat betekent niet dat de deur is gesloten voor Max om zich bij ons te voegen voor 2026 en de jaren daarna, want we willen wel alle mogelijkheden ophouden, zoals hij dat ook wil. Ik vind het prettig tijdens onze gesprekken dat we niks verborgen houden. Ik heb op de een of andere manier het gevoel [dat Mercedes en Verstappen hoe dan ook gaan samenkomen]. Maar wanneer, dat weet ik niet. Misschien in 2026, misschien drie jaar later."

