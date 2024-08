Er stond dan wel een flinke wind op Zandvoort, het ging Red Bull Racing niet voor de wind tijdens de vrijdagstrainingen voor de F1 Dutch Grand Prix. Max Verstappen denkt dat zijn team in het duister tast en hij weet niet hoe ze meer snelheid kunnen vinden voor zijn thuisrace.

De eerste vrije training begon met een hevige regenbui, maar de baan droogde al gauw op en aan het eind van de sessie kwamen de slicks tevoorschijn. Verstappen werd tweede op twee tienden achterstand van Lando Norris. Sergio Pérez bleef steken op de twaalfde positie. Voor de tweede vrije training kwam het zonnetje tevoorschijn en er werden een boel kilometers gemaakt om aan de kwalificatiepace én de racepace te werken. Verstappen moest zijn meerdere erkennen in de twee Mercedessen en twee McLarens, en werd dus vijfde met een gat van 0.284 seconden. 'Checo' kwam wederom op P12 terecht, zes tienden boven de rondetijd van Verstappen.

Kwalificatie maximaliseren

"Het waren lastige omstandigheden vandaag met een natte VT1 en een droge VT2," begon Pérez. "We hebben op de baan best veel getest met de afstelling, en het ziet en voelt er beter uit dan dat we qua rondetijden vandaag hebben laten zien. Ik maakte een foutje en ging eraf bij de twaalfde bocht, dus daar verloor ik een paar tienden. Maar we hebben wat werk aan de winkel, zeker als het gaat om het gat dichten naar de mensen voor ons qua racepace. De kwalificatie gaat belangrijk zijn hier, dus we moeten morgen maximaliseren."

Snelheid vergeleken met Mercedes en McLaren geen verrassing

"Natuurlijk konden we in VT1 weinig kilometers maken, maar het weer klaarde op voor VT2," vertelde Verstappen. "Daardoor konden we beter zien waar we staan. We hebben niet echt de pace als het gaat om de lange runs of de korte runs en momenteel is het niet duidelijk hoe we dit moeten gaan verbeteren, maar daar gaan we naar kijken. Dit is ook hoe de pikorde was bij de afgelopen paar races, dus het komt niet als een verrassing, maar we moeten aan de slag om meer snelheid te vinden voor de kwalificatie morgen."

