Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Zhou Guanyu werden allemaal op het matje geroepen na de tweede vrije training voor de F1 Dutch Grand Prix. Na overleg onder de stewards en met de vier coureurs heeft de FIA haar oordeel geveld over de incidenten.

De wedstrijdleiding had een drukke late vrijdagmiddag voor de boeg. Vanwege twee verschillende incidenten moesten maar liefst vier coureurs een bezoekje brengen aan de stewards. Halverwege Vrije Training 2 werd Zhou door Kick Sauber weggestuurd, maar de Chinese coureur hield daarmee Ricciardo op. Stroll moest een minuut later op zijn beurt hard in de ankers. Albon verliet namelijk recht voor zijn neus de pitbox van Williams.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hülkenberg niet gediend van interview met Coronel na crash in VT2

Boetes

De twee unsafe releases werden na de sessie door de FIA onderzocht. Zhou en Albon waren namelijk allebei in overtreding van artikel 34.14a van het sportief reglement. Daarna staat dat 'auto's niet de garage of de plek waarop de pitstops worden gedaan, op zo'n manier mogen verlaten dat het personeel in de pitstraat of een andere coureur in gevaar brengt'.

Williams heeft een boete gekregen van €5000. De stewards hebben erop gewezen dat Stroll flink moest remmen om contact te vermijden en dat de fout bij het team lag en niet bij Albon.

Ook Kick Sauber zal de portemonnee moeten trekken. De stewards hebben om dezelfde reden een boete uitgedeeld van €5000. Ricciardo moest, net als Stroll bij Albon, in de ankers om te voorkomen dat hij Zhou zou raken. Opnieuw was het de fout van het team en niet van de coureur, en dus is het een boete in plaats van een gridstraf.

Gerelateerd