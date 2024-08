De tweede vrije training was voor Nico Hülkenberg na twintig minuten voorbij. De Duitser vergaloppeerde zich in de Tarzanbocht, waarbij hij uiteindelijk zijn bolide in de bandenstapels parkeerde. Tom Coronel stond namens Viaplay klaar om de Duitser een paar vragen te stellen, maar die zat vooral niet op Coronel te wachten.

Het raceweekend in Zandvoort is vrijdag geopend met de eerste twee vrije trainingen. Tijdens de openingssessie kwam het nog met bakken uit de hemel, maar uiteindelijk stopte het halverwege de sessie met druppelen. De wind was echter nog wel een grote factor in de sessie die uiteindelijk door Lando Norris als snelste man werd afgesloten. De tweede training startte onder veel betere omstandigheden, want het zonnetje was volop aanwezig. Toch waren de windstoten nog steeds een belangrijke factor. Diverse coureurs hadden al een momentje in de Tarzanbocht, maar 'The Hulk' was het direct het einde van zijn sessie.

Hülkenberg zat niet te wachten op Coronel

Toen 'The Hulk' uit zijn auto klom was de rode vlag al gezwaaid door de wedstrijdleiding. De Duitser stak vervolgens de baan over om op die manier de pitstraat te bereiken en zo dus terug te keren naar het team. Daar stond Tom Coronel op de Duitser te wachten, maar die liep hem straal voorbij, waarbij de Cornel liet optekenen: "Hij was duidelijk 'not amused'. Hij voelt zich waarschijnlijk niet top."

🔴 RED FLAG 🔴



Hulkenberg has gone off at Turn 1 and is in the barriers#F1 #DutchGP pic.twitter.com/1J4p6hSY8R — Formula 1 (@F1) August 23, 2024

