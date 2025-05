De F1 Dutch Grand Prix verdwijnt na 2026 definitief van de kalender. Circuit Zandvoort verliest daarmee een van haar vier belangrijkste raceweekenden van het seizoen. Erik Weijers ziet het echter positief in en er liggen al ideeën voor mogelijke opvolgers van de Formule 1 vanaf 2027. Dat liet de Chief Sporting Officer van Zandvoort weten in een interview met Motorsport.com.

Het wereldkampioenschap keerde in 2021 terug op het circuit in de duinen na een pauze van 36 jaar. Lokale held Max Verstappen won dat jaar evenals in 2022 en 2023. De laatstgenoemde editie was, dankzij de onvoorspelbare weersomstandigheden en zware buien, een ware thriller. Het was Lando Norris die de Nederlander afgelopen augustus wist te verslaan. Zandvoort had een contract voor tot en met 2025 en tekende vervolgens met één jaartje bij, maar na 2026 is het feestje definitief afgelopen. Het circuit heeft zelf de keuze gemaakt om er iets eerder mee te stoppen in plaats van wachten op het onvermijdelijke moment dat ze door de Formule 1 gedumpt worden. De Dutch GP is namelijk één van waarschijnlijk slechts twee races die momenteel op de kalender staan, die geen regeringssteun krijgt. Een F1-race organiseren wordt alsmaar duurder met de stijgende competitie van andere landen die ook een Grand Prix willen.

Tevreden met huidige kalender

De drie andere grote raceweekenden voor Zandvoort zijn de DTM, de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS en de Historic Grand Prix, en daarmee zijn de twaalf geluidsdagen ook op. "Op dit moment wel", antwoordde Weijers op de vraag van Motorsport.com of hij tevreden is met de huidige kalender. "Ik denk dat de Historic Grand Prix naast de Formule 1 een heel belangrijk evenement is voor Zandvoort. Helemaal voor een circuit dat inmiddels 77 jaar bestaat. Daar hoort zo'n evenement gewoon thuis. Helemaal ook met de Formule 1-historie die we hebben. En dan ga je daarna kijken wat voor toonaangevende kampioenschappen er nog meer zijn in Europa. Dat zijn de DTM en GT World Challenge. Dat zijn denk ik absoluut de beste om te hebben." De DTM en GT World Challenge hebben contracten lopen tot en met 2028 en 2027, respectievelijk, en Zandvoort organiseert de Historic GP helemaal zelf.

Financieel gezond

Maar wat moet het vierde belangrijke raceweekend aan de Noord-Hollandse kust worden, wanneer de Dutch Grand Prix wegvalt? "Er zijn zeker ideeën en we zijn ons ook al aan het oriënteren, maar er is nog helemaal niks concreets", aldus Weijers. "Een klasse uit Amerika [zoals NASCAR] overhalen klinkt makkelijker dan het in de praktijk is - met behoorlijke transportkosten. En als je zoiets zou doen, dan kun je dat als Zandvoort natuurlijk nooit alleen doen. Dan zul je altijd moeten samenwerken met andere circuits." Wat ook "zeker een optie" is, is een endurancerace. De 24H Series reed tussen 2014 en 2016 al op de Nederlandse baan. "Maar een twaalfuursrace is bij uitstek voor publiek natuurlijk heel erg uitdagend."

Over het financiële plaatje, maakt Weijers zich geen zorgen. "[Er] ligt hier een prachtige accommodatie die financieel gezond is en die nog jaren mee kan, waar ik zeker van weet dat er hele mooie autosportevenementen zullen plaatsvinden. Ook zonder de Formule 1 kan dat. Dat hebben we natuurlijk ook in die 36 jaar voordat de Dutch GP hier terug kwam wel bewezen." Hij wijst ook naar de Nürburgring en Circuit Paul Ricard waar de koningsklasse al vertrokken is. "Daar vinden toch prachtige evenementen plaats? En ik weet zeker dat als Imola of Barcelona - want dat zijn de circuits die een beetje op de wip zitten - de Formule 1 verliezen, dat daar ook nog prachtige evenementen verreden gaan worden in de komende jaren - tientallen jaren. Dus ik zie het niet al te somber in."