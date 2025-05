Organisatie Dutch Grand Prix maakt programma voor openingsdag bekend

De organisatie achter de Dutch Grand Prix in Zandvoort heeft het programma voor de zogeheten Super Friday - de dag waarop het Formule 1-weekend officieel van start gaat - bekendgemaakt. Deze dag trekt traditiegetrouw veel bezoekers, en biedt fans de kans om hun favoriete coureurs te ontmoeten tijdens Q&A-sessies, en vanaf de tribunes de eerste vrije trainingen te volgen. Daarnaast wordt de dag opgeluisterd met een stuntshow en een optreden van de rockband Kensington, waarna er een 90's-feest wordt gehouden. DJ Paul Elstak verzorgt de officiële openingsshow in de Fanzone.

Kensington zelf kijkt ook uit naar het optreden: "We hebben heel veel zin om te gaan spelen tijdens de Dutch Grand Prix Super Friday! Een van de grootste events in Nederland, een internationale samenkomst van extreem snelle auto's, supersterren en ronkende motoren. We kunnen niet wachten om wat rock & roll toe te voegen aan dit alles!"

Programma Super Friday

Sportief gezien biedt de vrijdag een eerste blik op de verhoudingen in het veld. De vrije trainingen in de Formule 1 geven een eerste indicatie van wie er goed mee kan op het circuit van Zandvoort, maar ook zijn er demonstraties tijdens de Full Throttle Trackshow, waar zowel historische als moderne racewagens voorbij komen.

Uniek evenement

Jan Lammers, sportief directeur, vertelt over de vrijdag binnen de internationale Formule 1-kalender: "Net als vorig jaar trappen we het raceweekend af met een openingsshow en een volle Fanzone. Over de hele wereld kijkt men naar de invulling van onze vrijdag, die inmiddels als dé benchmark wordt gezien. Ik denk dat we met deze programmering een onvergetelijk weekend niet beter kunnen openen", aldus Lammers.

Een van de laatste keren

De editie van 2025 is de voorlaatste Dutch Grand Prix binnen het huidige contract. Voor fans uit binnen- en buitenland is het dus ook een van de laatste keren dat ze een Formule 1-weekend op het circuit in de duinen bij kunnen wonen.