Norris vermorzelt Verstappen voor pole tijdens kwalificatie op Zandvoort

Lando Norris heeft pole position veroverd tijdens de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix. De Brit wist - in een uiterst spannende sessie - Max Verstappen van zich af te houden. Norris was maar liefst een dikke drie tienden sneller dan zijn concurrent van Red Bull. Oscar Piastri werd derde.

Onder droge omstandigheden en een stralend zonnetje sprongen de lampen op de groen voor de kwalificatie op Circuit Zandvoort. Hülkenberg, die vooralsnog een slecht weekend kent in Nederland, beet het spits af en begon als eerste aan een snelle ronde in een poging om de tweede kwalificatiesessie te bereiken. Al snel werd de Haas gevolgd door verschillende andere auto's. Iedereen leek de beschikbare tijd optimaal te willen benutten. Dat gold echter niet voor Verstappen, hij bleef van alle coureurs het langste binnen en kwam pas in de laatste tien minuten de baan op. Sargeant reed helemaal niet, nadat hij in derde vrije training hard was gecrasht.

Q1: Tijdswinst door draaiende wind in slotfase

Na de eerste paar runs was het Hamilton die aan de leiding ging met een rondetijd van 1:11.375. De Brit wist Norris en Verstappen op een paar duizendsten voor te blijven. De beide Ferrari's, en dan voornamelijk die van Sainz, hadden moeite het tempo te vinden in Q1. De Spanjaard bungelde voornamelijk rond in de gevarenzone. Ook Russell en Pérez wisten nog niet te imponeren en moesten in de laatste fase van de sessie echt nog een keer aanzetten. Bovengenoemde heren wisten allemaal nog wat te vinden, want ze schoten naar de top van de tijdenlijst. Dit leek ook deels het effect te zijn van de draaiende wind. Ricciardo, Ocon, Bottas en Zhou wisten Q2 uiteindelijk niet te halen.

Q2: Sainz en Hamilton sneuvelen richting Q3

De tweede sessie ging van start onder lichte dreiging van regen. Na de eerste runs was het Norris die bovenaan stond met een rondetijd van 1:10.469. Verstappen volgde op de vierde plaats met een achterstand van drie tienden. De grote namen die moesten gaan oppassen voor uitschakeling waren Pérez, Alonso en Sainz. Zij stonden maar nipt boven de gevarenzone, waar we Magnussen, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg en Albon terugvonden.

Sainz wist het uiteindelijk niet te redden en dat gold verrassend genoeg ook voor Hamilton, wat leidde tot verbijstering op het gezicht van Wolff. Ook Tsunoda, Hülkenberg en Magnussen wisten uiteindelijk Q3 niet te bereiken. Verstappen ging wel door als nummer acht op de tijdenlijst.

Q3: Norris vermorzelt Verstappen en pakt pole

In de allesbeslissende sessie gingen de coureurs er allemaal nog eens goed voor zitten. Norris zette de benchmark neer met een 1:10.074. Piastri volgde op een tiende en Verstappen moest anderhalf tiende toegeven. Vervolgens kwam het aan op de tweede run. Kon iemand z'n tijd nog verbeteren en Norris van pole afhouden? Het antwoord was nee. Verstappen wist zich wel te verbeteren, maar Norris deed dit ook en vermorzelde Verstappen met drieënhalve tiende. Zodoende was het de McLaren-coureur die er met pole vandoor ging. Verstappen werd tweede, gevolgd door Piastri, Russell, Pérez, Leclerc, Alonso, Albon, Stroll en Gasly.

