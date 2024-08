Norris dompelt Verstappen-fans in rouw met pole op Zandvoort: 'Morgen gevecht met Max'

Lando Norris was maar liefst drieënhalf tienden sneller dan Max Verstappen in de strijd voor pole position tijdens de kwalificatie in Zandvoort. De Brit perste er in de slotfase een werkelijk fenomenale ronde uit en bleef de concurrentie ver voor. Na afloop verscheen hij bij de gridinterviews om kort terug te blikken.

McLaren lijkt door te gaan met waar het voor de zomerstop mee bezig was, namelijk de druk opvoeren bij Verstappen en Red Bull Racing. Met twee auto's in de top drie, waarvan één op pole, leverde het Britse team alvast uitstekend werk tijdens de kwalificatie. "Een geweldige dag, het is mooi om weer terug te zijn", zo begon Norris bij de interviews na afloop. "En dan te beginnen met een pole. Het was een mooie ronde, maar de gehele kwalificatie verliep eigenlijk vlekkeloos, met name de laatste ronde - en dat is altijd de meest belangrijke. Dus geweldig werk van het team en ik ben blij met vandaag", aldus Norris.

Upgrades McLaren werken in Zandvoort

Vooralsnog lijkt Norris zich kiplekker te voelen op Circuit Zandvoort dit weekend. Of het nu regent, stormt of droog is, het lijkt Norris vooralsnog niets uit te maken. "Het is moeilijker dan het eruit ziet, denk ik", lacht hij. "Iedere ronde weer weet je niet wat je kunt verwachten, hoe ver je nog kunt pushen of waar de limieten liggen. Maar dat is uiteindelijk ook ons werk, het is niet makkelijk, maar ik voelde me comfortabel en de auto is geweldig. We hebben ook wat upgrades op onze auto - en dat is alweer een tijdje geleden. Alles lijkt goed te werken, dus dank daarvoor aan het team."

Norris verwacht goed gevecht met Verstappen

Nu hij voor Verstappen staat morgen tijdens de Dutch Grand Prix, gaat hij deze positie dan ook vasthouden? "Ik kijk er erg naar uit, wetende dat het zeker moeilijk zal worden. Max is het hele weekend al snel, ik heb geen idee hoe we hem hebben kunnen pakken vandaag, maar hij ligt nog steeds tweede en zal zeker een goed gevecht gaan geven, zeker omdat het zijn thuisrace is. Maar ik kijk ernaar uit", zo besluit Norris.

