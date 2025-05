Chris Lulham en Thierry Vermeulen kwamen afgelopen weekend op Circuit Zandvoort in actie tijdens de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. De protegés van Max Verstappen sleepten een overwinning in hun klasse binnen, maar ze hadden gehoopt op meer en dus waren ze niet helemaal tevreden.

Het duo in de door Red Bull en Verstappen.com gesteunde Emil Frey Racing-Ferrari kon tijdens beide races van ieder een uur op Brands Hatch meedoen om de algemene zeges, ook al komen ze uit in de Gold Cup en niet in de Pro-klasse. Helaas gooiden langzame bandenwissels bij de verplichte pitstops roet in het eten. Twee weken later was het GT3-circus verhuisd naar Noord-Holland. Vermeulen kwalificeerde zich als vijftiende voor Race 1 op Zandvoort, maar viel door een chaotische startcrash terug naar P19. De Nederlander baande zich een weg door het verkeer en maakte veel posities goed, maar toen hij de auto aan Lulham overhandigde, vielen ze wéér terug door een slome bandenwissel. Toch wisten ze de schade in hun klasse te beperken door de tweede plaats in de Gold Cup te pakken.

De kleine dingen finetunen

Lulham kwalificeerde zich op indrukwekkende wijze op de tweede positie voor Race 2, vlak achter Emil Frey Racing-teamgenoot Ben Green. Ze bleven eerste en tweede in de openingsfase, maar Green kreeg een tijdstraf van 10 seconden voor een valse start en Lulham kreeg een tijdstraf van 10 seconden, omdat hij bij de rollende start niet door zijn gridbox reed. Vermeulen nam de Ferrari over op P13 algemeen en kwam op dezelfde positie aan de finish. Ze wonnen wel in de Gold Cup, ondanks deze tegenslag, maar om een kans op een goed resultaat in het algemeen klassement mis te lopen, deed pijn.

"Het is zonde van de penalty", vertelde Lulham na afloop. "We vielen daardoor zo ver terug in de algemene klassering. Ik denk dat het wel een troost is, als we zien waar we staan in de Gold Cup." Daar hebben de protegés van Verstappen hun leiding in het kampioenschap uit kunnen breiden. Vermeulen voegde toe: "Chris was ontzettend snel, zijn kwalificatie was geweldig. Ik ben erg onder de indruk. We moeten de kleine dingen nog finetunen. Q1 was van mijn kant niet goed genoeg. We willen het absoluut beter doen de volgende keer."

De aandacht gaat voor Vermeulen nu uit naar de DTM op de Lausitzring (24-25 mei) en Zandvoort (7-8 juni). Hij zal ook de GT World Challenge Europe Endurance Cup-wedstrijd doen samen met Lulham op Monza (1 juni).

© Vincent Bruins | Vermeulen en Lulham voor de wedstrijd op zondag

