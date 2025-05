De test van Max Verstappen op de beruchte Nürburgring Nordschleife zorgde voor veel discussie, waaronder over zijn toekomst in de Formule 1 en wat zijn rondetijd was. De viervoudig wereldkampioen reed met een Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. De teambaas van de Zwitserse renstal kan een tipje van de sluier oplichten over Verstappens plannen.

De Nederlander heeft het keer op keer duidelijk gemaakt: hij heeft de endurance-racerij op het oog en hij zet langzaam maar zeker stappen om deze droom, als teambaas en als coureur, te realiseren. De Red Bull F1-coureur richtte Verstappen.com Racing op en zet zijn eigen Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo in de GT World Challenge Europe Endurance Cup in om zijn protegés Chris Lulham en Thierry Vermeulen kansen te bieden. In de DTM en de Sprint Cup-variant van de GT World Challenge deed hij dit al twee jaar met een GT3-Ferrari in samenwerking met Emil Frey Racing. Verstappen maakt zelf ook een boel kilometers tijdens testdagen op Portimão en Mugello, en nu dus ook op de Nürburgring.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Albon onder de indruk van 'Franz Hermann': "Hij houdt gewoon van wat hij doet"

Gastrace in GT3-kampioenschap

Gaan we Verstappen binnenkort een race in een GT3-kampioenschap zien doen? "Ik heb geen idee of dat mag [van Red Bull], maar hij vertelt me steeds dat het cool zou zijn om een gastrace in een GT3 te doen", zei Emil Frey Racing-teambaas Lorenz Frey-Hilti in een interview met Motorsport-Total.com. "Hij geniet heel erg van endurance-races. Hij blijft maar praten over Le Mans, Spa, de Nürburgring. Ik neem aan dat daar de focus ligt na zijn Formule 1-carrière. Hij geniet ook heel erg van deze auto's."

OOK INTERESSANT: Stella toch wel verrast door snelheid Verstappen in Imola

Verstappen klasse apart met Ferrari 296 GT3

Frey-Hilti vervolgde: "Ik heb [tegen Verstappen] gezegd: 'Als je een weekend vrij bent en je wil een keer een race als gast doen, dan zou dat fantastisch zijn'. Bij ons zal hij een auto hebben die perfect geprepareerd is en we zouden verheugd zijn, als hij dit met ons wil doen. En we zouden er alles voor regelen." Meedoen aan de DTM als gastcoureur zou geen probleem moeten zijn, als we het hebben over de grote van het veld en de competitie. Het is iets wat de DTM in het verleden vaker heeft gedaan met onder andere Andrea Dovizioso, Mattias Ekström, Hubert Haupt en Alessandro Zanardi. Als Verstappen een gastrace in de DTM doet, dan zou dat een "absoluut hoogtepunt" zijn, volgens Frey-Hilti. "Hij is een klasse apart als het gaat om de manier waarop hij met de auto rijdt."

Gerelateerd