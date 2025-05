McLaren-teambaas Andrea Stella is toch wel aardig verrast door het tempo dat Max Verstappen in Imola wist te rijden. Toch vindt de Italiaan dat zijn team het maximale eruit heeft gehaald door uiteindelijk met beide coureurs op het podium te eindigen.

De regerend constructeurskampioen kwam ook in Italië sterk uit de startblokken, maar tijdens de race op zondag kwam de RB21 van Verstappen echt tot leven. De Nederlander ging polesitter Oscar Piastri voorbij in bocht twee en stond daarna de leiding van de wedstrijd niet meer af. Er was nog enige twijfel over de bandenslijtage, maar die bleek uiteindelijk geen probleem te vormen. Het leverde Verstappen zijn 65e overwinning op, terwijl McLaren vooraf eigenlijk als favoriet voor het raceweekend werd gezien.

MCL39 minder geschikt voor Imola

Tegenover Formula1.com legt Stella uit dat hij vooral tevreden is met de behaalde punten, en dat het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari simpelweg niet goed bij de MCL39 past. "We verlaten Imola met een goede buit aan punten als team. We wisten voorafgaand aan het weekend dat de lay-out van het circuit en de omstandigheden het een veel spannendere race zouden maken," begint Stella.

Verstappen dwong zege af

Daarnaast moet hij ook de nodige complimenten uitdelen aan Verstappen: "We waren toch enigszins verrast door hoe sterk Red Bull vandaag was; gefeliciteerd, Max. De race werd beslist in de eerste ronde, met Max’ inhaalactie op Oscar. Vanaf dat moment probeerden we verschillende scenario’s te benutten om de leiding terug te pakken."

Piastri moest Norris laten gaan

Lando Norris moest vanaf P4 starten en reed op een andere strategie dan Piastri: "Lando wist het maximale uit zijn stint op de mediums te halen en reed een hele sterke race. Bij Oscar kozen we voor een tweestopper. Als de harde banden zich net iets beter hadden gedragen, was dit een sterke strategie geweest, maar dat is iets wat we pas achteraf goed kunnen beoordelen. Voor de overwinning gaan brengt altijd enig risico met zich mee, en soms pakt dat minder goed uit. Hij maakte een aantal mooie inhaalacties in reactie op de ontwikkelingen in de race. De coureurs streden eerlijk en sportief, wat uiteindelijk leidde tot een dubbel podium voor het team."

