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Hadjar in Monaco

Waarom Red Bull geen straf kreeg na de Grand Prix van Monaco | GPFans News

Waarom Red Bull geen straf kreeg na de Grand Prix van Monaco | GPFans News

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De FIA heeft het nog druk gehad na de race, want onder andere Isack Hadjar die de derde plek wist te pakken werd nog onderzocht. Er zou gesleuteld zijn aan de RB22 van de teamgenoot van Max Verstappen tijdens de rode vlag. Toch werd de formatie niet bestraft. We leggen uit hoe het zit in de nieuwe GPFans Video.

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