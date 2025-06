De waarheid over het ronderecord van Max Verstappen is eindelijk boven water gekomen. Misha Charoudin, een specialist op de Nürburgring Nordschleife, heeft bevestigd dat het klopt dat de Red Bull F1-coureur een rondetijd van 7:48 heeft gereden op het beruchte circuit.

Afgelopen mei dook er plotseling een Ferrari 296 GT3 met stickers van Verstappen.com Racing op de Nürburgring Nordschleife op. Het was Verstappen zelf die onder het pseudoniem 'Franz Hermann' deelnam aan de testdag voor de 56. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, ronde drie van de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). Charoudin doet samen met YouTubers en simracers Jimmy Broadbent en Steve 'Super GT' Brown mee aan de GT4-klasse van de NLS en reed die dag tegelijk met Verstappen op de baan. Hij groeide op in Helmond, voordat hij naar Nürburg verhuisde om de droom om daar te racen en bedrijven rondom track days te runnen, te realiseren. Charoudin zag het ronderecord van Verstappen met eigen ogen gebeuren.

Laat Verstappen met rust

"Mijn team bestaat uit twee bekende simracers en Max Verstappen is simracer nummer één, F1-coureur nummer twee en daarna vader en alles eromheen", begon Charoudin bij de podcast Road To Success. "[Simracers] hebben allemaal direct contact met elkaar, dus we wisten dat het ging gebeuren, lang voordat iedereen het wist." Op de vraag hoe het is om een F1-coureur op de Nordschleife te zien, antwoordde hij: "Het is onwijs gaaf, omdat je ziet dat hij waardering heeft voor deze plek. Ik liep langs zijn pitbox, hij liep langs mij en we knikten even vriendelijk naar elkaar, toen hij in de auto stapte en ik liet hem zijn ding doen. Maar toen het nieuws eenmaal brak, was er een vloedgolf van mensen die een glimp van hem wilden opvangen. Ik wist dat het een droom van hem was om ooit op het circuit te rijden en het kon steeds niet vanwege andere verplichtingen. Dan lukt het eindelijk en dan heb ik zoiets van: 'Jongens, laat hem zijn ding doen. Laat hem even genieten'."

Verstappen reed ronde van 7:48

"Hij had maar drie ronden nodig en hij verbrak het ronderecord met twee seconden", vervolgde Charoudin. "Ik weet dat Max absoluut gek is op de Nürburgring en er waarschijnlijk zelfs meer van weet dan ik. Door zijn ervaring op de sim kent hij de baan beter dan wie dan ook." Verstappen had nooit écht op de Nürburgring Nordschleife gereden, maar had desondanks slechts drie ronden nodig om het ronderecord te verbreken. Deze stond op naam van Christian Krognes, die in 2022 een 7:49.578 reed met een BMW M4 GT3 van Walkenhorst Motorsport tijdens de kwalificatie voor een race van de NLS. "Hij vertelde ons, althans hij vertelde het aan iemand die het ons heeft verteld - ik mag geen namen noemen, dat hij een 7:48 had gedaan met de Balance of Performance [dezelfde specificatie aan prestaties] als in de NLS."