Max Verstappen is stapje voor stapje bezig met zijn nieuwe raceavonturen buiten de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing heeft bij de FIA een rang aangevraagd waarmee hij aangeeft mogelijk de sportscar-racerij in te duiken. Door de eerdere test als 'Franz Hermann' op de Nürburgring Nordschleife wordt hij met de NLS in verband gebracht, maar daar heeft hij een speciale racelicentie voor nodig. GPFans legt uit hoe hij die kan behalen.

Verstappen lanceerde begin dit jaar zijn eigen team, Verstappen.com Racing. Het komt in technische steun van 2 Seas Motorsport uit in de GT World Challenge Europe Endurance Cup met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. De Verstappen.com-naam zien we tevens op de Emil Frey Racing-Ferrari in de DTM evenals de Sprint Cup-variant van de GT World Challenge. De coureurs zijn Chris Lulham en Thierry Vermeulen, protegés van de viervoudig wereldkampioen. Volgens de teambaas van Emil Frey Racing zou Verstappen graag een gastrace in een GT3-kampioenschap willen doen. Lulham vertelde verder in een interview met Motorsport.com dat hij hoopt dit jaar nog met Verstappen te kunnen racen in de NLS. Verstappen heeft nu bij de FIA een rang aangevraagd en is zodoende als 'Platinum' ingedeeld. Deze categorisatie is een hulpmiddel voor raceorganisaties om te bepalen welke coureur in welke klasse moet worden ingedeeld, als er onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld professionals en amateurs. Deze rang vraag je alleen aan, als je de intentie hebt sportscarraces te gaan doen.

Hoe kan Verstappen zijn Permit A halen?

De NLS staat voor de Nürburgring Langstrecken Serie, een endurance-kampioenschap met races van vier à zes uur op de Nürburgring Nordschleife. Om met GT3-auto's daar te racen, heb je een speciale licentie nodig van de DMSB, de Duitse autosportbond. Legendes als Verstappen, Lewis Hamilton of Fernando Alonso mogen dus niet zomaar bij de NLS instappen en meedoen.

Ten eerste zal Verstappen zijn Permit B moeten behalen. Hij moet dan of twee wedstrijden van de Rundstrecken Challenge Nürburgring (RCN) met een andere coureur doen of één wedstrijd in zijn eentje. In de RCN draait het meer om rondetijden dan je positie en een race heet dan ook eigenlijk een Leistungsprüfung, een prestatietest. Verstappen zou er ook voor kunnen kiezen om trainingen te volgen in plaats van in de RCN te racen. Daarna zal hij de schoolbanken in moeten bij de DMSB-academie.

Loopt dat voorspoedig, dan heeft Verstappen zijn Permit B behaald. Hij mag dan racen in de NLS in Categorie B-auto's, wat betekent GT4-specificatie of langzamer. Voor GT3-auto's en de klasse voor Porsche Cup-wagens heb je Permit A nodig. Die behaal je door tenminste twee NLS-races in een langzamere auto te finishen met in totaal tenminste 14 verreden ronden op het 25-kilometerlange circuit.

De reden dat de eisen zo streng zijn voor de NLS, evenals voor de 24 Uur van de Nürburgring, is omdat de Nürburgring Nordschleife nou eenmaal een uniek en gevaarlijk circuit is. Vanwege de enorme lengte van de baan, bestaan er geen safety cars. Zelfs als een vangrail kapot is door een crash, wordt de race niet stilgelegd. Er zijn alleen Code 60-zones, sectoren waar je op de pitlimiter moet rijden, omdat er een ongeluk heeft plaatsgevonden of omdat er reddingswerkers en marshals op de baan bezig zijn.

Veiligheid staan dus voorop op de Nürburgring en als je een grove fout maakt als contact maken met een andere auto onder geel, dan kan je Permit worden afgepakt en moet je weer terug naar de RCN of de trainingen om jezelf te bewijzen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet als je naam Max Verstappen is.

