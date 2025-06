Team Redline is gediskwalificeerd tijdens de virtuele 24 Uur van de Nürburgring. Het simraceteam van onder andere Max Verstappen maakte misbruik van een maas in de wet. Ze kregen al gauw kritiek te verduren en stopten de livestream.

Er werden drie GT3-auto's ingezet door Team Redline en ze domineerden de kwalificatie. Ze deden mee aan de top split op de Nürburgring Nordschleife en behoorden dus tot de allerbesten. De No. 71 Porsche van Gustavo Ariel, Enzo Bonito en Edoardo Leo pakte de pole position met een 8:06.803, 0.149 seconden onder de tijd van de No. 69 zuster-Porsche van Sam Kuitert, Luke McKeown en Cooper Webster. De No. 20 BMW van Team Redline, bestuurd door Florian Lebigre, Chris Lulham en Diogo Pinto, kwalificeerde zich als zevende. Zoals altijd had Team Redline een eigen uitzending met commentaar van Luke Crane, vergezeld door Max Verstappen.

Valsspelen en 'kwaadaardige' tactieken

In plaats van dat Team Redline vanaf de eerste, tweede en zevende startplaatsen begon, resetten de drie auto's zich terug naar de garage tijdens de opwarmronde. Ze stonden op de grid met zo weinig mogelijk benzine en met regenbanden, terwijl het droog was. Maar in de garage wisselden ze naar slicks en vulden ze de virtuele tank. Op deze manier konden ze de rijhoogte aanpassen, wat een groot voordeel opleverde ten opzichte van de rest van de deelnemers. Terwijl het technisch kan in iRacing, mocht deze strategie niet gebruikt worden tijdens de 24 Uur van de Nürburgring en het trucje bleef niet onopgemerkt, al helemaal niet omdat Team Redline zelf aan het livestreamen was met Verstappen.

De livestream werd na een regen van klachten stopgezet en dus konden Verstappen-fans alleen nog via de officiële tv-uitzending zien hoe het met de twee Porsches en de BMW verliep. Maar de race was van korte duur voor de drie auto's van Team Redline. Ze werden door iRacing onderzocht voor het overschrijden van artikel 8.1.1.4 (valsspelen) en artikel 8.1.1.9 ('kwaadaardige' tactieken). De drie Redline-bolides gingen naar de pits en werden of gediskwalificeerd of ze trokken zich vrijwillig terug voor de onvermijdelijke diskwalificatie.

iRacing en Team Redline hebben op het moment van schrijven nog geen statement uitgebracht.

