Penelope onderbreekt Verstappen tijdens simrace: "Niet doen, P!"

Max Verstappen was woensdag één van de twee afwezige coureurs tijdens de grote tentoonstelling van de nieuwe Formule 1-film. De Nederlander zat namelijk op één van zijn favoriete plekken: zijn simrace set-up. Hij was aan het streamen met Team Redline, al verliep dat dankzij de aanwezigheid van Penelope niet helemaal vlekkeloos.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. Ook op woensdagavond besloot de Red Bull-rijder om het bewonderen van de nieuwe Formule 1-film aan zich voorbij te laten gaan om bij zijn familie te zijn én een potje online te kunnen racen.

Niet doen, P!

Zoals wel vaker vond ook Penelope het grappig om in te breken tijdens de activiteiten van bonuspapa Verstappen. Op woensdagavond was dat ook het geval. Penelope, die de aandacht van Verstappen leek op te willen eisen, gooide een handdoek de richting op van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen, volop in zijn concentratie, leek enigszins ervan te schrikken, waarna hij Penelope vertelde om hem even niet te storen. Rijdend met zijn roze stuurtje stuurde hij de dochter van Kelly Piquet op vriendelijke wijze weg: "Nee, nee, nee! Niet doen, P!"

a P ta cada dia maior🥹e esse cabelão dela grande tá a coisa mais linda, mt mocinha🩷🤏🏻 pic.twitter.com/T3y5gus6hx — leticia³³ (@lletstappen) May 21, 2025

