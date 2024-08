Het lijkt steeds zekerder te worden dat George Russell bij het team van Mercedes geen gezelschap gaat krijgen van Max Verstappen, maar dat Andrea Kimi Antonelli de kans gaat krijgen van Toto Wolff en consorten. De Britse coureur zelf vindt het ergens wel jammer: hij had het graag tegen de drievoudig wereldkampioen opgenomen.

Lange tijd heeft het team van Mercedes goede hoop gevestigd op de eventuele komst van Verstappen. Het liep bij het team van Red Bull Racing allemaal niet bepaald op rolletjes met alle verschillende brandjes binnen het team, waardoor Wolff openlijk begon te flirten met de drievoudig wereldkampioen. Verstappen hield zich op de vlakte en liet weten dat hij een contract bij het team uit Milton Keynes op zak had. Inmiddels lijkt de rust wedergekeerd en zou Wolff volgens de berichten zijn hoop op de Nederlander in een Zilverpijl in 2025 opgegeven hebben. Het betekent automatisch dat men moet doorschakelen en dus lijkt Antonelli de gedoodverfde nieuwe teamgenoot van Russell voor volgend seizoen.

Verstappen als teamgenoot

Het betekent dat Russell met een rookie als teamgenoot te maken krijgt en dus niet de strijd hoeft aan te gaan met Verstappen. Hoewel wellicht veel coureurs geen trek zouden hebben in een gevecht met de Red Bull-rijder, ligt dat voor Russell wel anders: "Dat heb ik [intern] ook gezegd. Hypothetisch gezien zou ik graag teamgenoten met Max zijn, omdat hij nu wordt gezien als de beste, net zoals Lewis als de beste werd gezien tijdens zijn jaren bij Mercedes. Niemand dacht dat een jongen die net drie jaren bij Williams had gezeten, zou kunnen strijden met een zevenvoudig wereldkampioen en hem zelfs kon verslaan. Met Max kijken mensen er nu net zo naar: niemand denkt dat hij te verslaan is, maar ik denk van wel en er is maar één manier om dat te laten zien", vertelt hij tegenover Motorsport.com op Nederlandse bodem.

Rare mentaliteit

De Britse coureur begrijpt overigens helemaal niks van coureurs die het niet tegen Verstappen op durven te nemen: "Nee, zeker niet alle coureurs hebben die mentaliteit. Ik heb interviews gelezen van coureurs die zeiden dat ze hem niet graag als teamgenoot willen. Ik ben altijd zeer verbaasd als ik dat lees. Ik weet niet wat zij denken, maar ik weet wel wat ikzelf denk en na drie jaren met Lewis weet ik ook wat hij denkt. Ik weet dat Max, Fernando en Lewis allemaal een vergelijkbare mentaliteit hebben, maar schijnbaar denkt niet iedereen zo."

