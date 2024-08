De afgelopen maanden is het rommelig geweest rondom het vacante stoeltje bij Mercedes en lang werd er gedroomd over het binnenhalen van Max Verstappen. Die hoop lijkt nu definitief vervlogen: door een kleine verspreking van Toto Wolff lijken we Andrea Kimi Antonelli te kunnen noteren voor een stoeltje op de grid van 2025.

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-wereld opgeschud werd door het plotselinge vertrek van Hamilton bij het team van Mercedes. Aan het begin van het huidige seizoen maakte de zevenvoudig wereldkampioen, die vorig seizoen nog trots zijn contract bij Mercedes verlengde, kenbaar na dit jaar te vertrekken bij het team waar hij zoveel successen mee boekte. De coureur uit Stevenage gaat in de herfst van zijn loopbaan achter zijn jongensdroom aan: rijden voor het illustere team van Ferrari. Het betekende dat Mercedes voor 2025 op zoek moest naar een vervanger die men naast George Russell wil posteren.

Verstappen even uit het hoofd

Lange tijd leek men in Brackley de hoop gevestigd hebben om toe te kunnen slaan bij alle onrust in de Red Bull-stal. Door de rumoer binnen het team hoopte Wolff dat er een kans bestond om Verstappen te verleiden tot een overstap naar de Zilverpijlen, maar daar kan inmiddels wel een streep doorheen. De Telegraaf citeert de Oostenrijker al sprekende over volgend seizoen: "Daarom zeg ik nu ook niet dat Max in mijn achterhoofd zit richting 2026. We hebben samen besloten dat we volgend jaar verschillende dingen doen. Ik, en het hele team, zal me voor de volle honderd procent concentreren op George en wie er dan ook in de andere auto zit komend seizoen. Er kan een moment komen volgend jaar dat 2026 een onderwerp wordt, maar daar zijn we nu nog niet.”

Verspreking van Wolff

Verstappen in een Mercedes in 2025 lijkt dus compleet van de baan en dat zet de deur open voor de 18-jarige Antonelli. Hoewel Wolff dus in zijn woorden eigenlijk nog niet wil toegeven dat men met het Italiaanse talent in zee gaat, verspreekt hij zich in hetzelfde interview en noemt hij het beestje toch bij de naam: "De twee coureurs in onze auto volgend jaar hebben onze volledige steun. Ik wil het laten werken met George en Kimi", zo klinkt de verspreking van de Oostenrijker.

