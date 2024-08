Max Verstappen (26) heeft nog een contract tot medio 2028 bij Red Bull Racing en het is inmiddels duidelijk geworden dat hij op korte termijn ook niet zal vertrekken. Maar wie er volgend seizoen zijn teamgenoot wordt en wat Verstappen in 2026 gaat doen, is nog een groot vraagteken. Toch denkt Eddie Jordan (76) te weten hoe de toekomst van Verstappen zich gaat ontvouwen.

Jordan is een bekende naam in de paddock. De Ier was jarenlang de eigenaar van het Jordan Grand Prix-team en is tegenwoordig veel als analist te zien en te horen, onder meer in de podcast Formula for Succes, samen met oud-coureur David Coulthard. Daar sprak hij gisteren over de toekomst van Verstappen. Er is recentelijk veel gezegd en geschreven over dit onderwerp, maar Jordan denkt inmiddels te weten hoe de komende jaren eruit gaan zien voor de Nederlander. Volgend seizoen rijdt Verstappen 'gewoon' nog voor Red Bull, maar zijn contract - dat loopt tot medio 2028 - zal hij niet uitdienen, zo is Jordan van mening.

Verstappen krijgt Lawson als teamgenoot

In Zandvoort werd Verstappen ook gevraagd naar zijn toekomst, maar daarbij ging het vooral om de vraag hoe lang de regerend wereldkampioen nog door denkt te gaan in de sport. Verstappen vertelde dat hij al ruim over de helft van zijn carrière is. Jordan denkt te weten dat de Limburger nog wel een stap gaat maken, alvorens hij zijn helm aan de wilgen hangt. Echter, in 2025 blijft Verstappen gewoon bij Red Bull. De grootste vraag voor dat seizoen is wie er aan zijn zijde rijdt? Is dat nog steeds Sergio Pérez? Jordan denkt van niet. "Het wordt Liam Lawson. Let goed op mijn woorden mensen", zo klinkt het stellig.

Jordan: Verstappen in 2026 naar Mercedes

En wanneer de nieuwe reglementen hun intrede gaan doen, verkast Verstappen naar een ander team. Althans, dat denkt Jordan. "Mercedes heeft enorm veel verstand van zaken. Met name als het gaat om de motor en de accupakketten. Zij zullen een enorm sterke power-unit hebben [in 2026, red.]. Dus om eerlijk te zijn, verwacht ik dat Mercedes enorm sterk gaat zijn in 2026 en om die reden denk ik dat mensen zich zullen haasten om naar dat team te vertrekken." Maar op welke 'mensen' doelt hij dan? "Afgaande op wat ik om mij heen hoor, gaat dat Verstappen zijn", zo dropt hij nog maar eens een voorspelling.

