De Formule 1 trapt het Dutch Grand Prix-weekend op Circuit Zandvoort vandaag officieel af met de eerste vrije training, maar het is nog maar de vraag of de aanwezige fans hun helden in actie gaan zien. Het KNMI heeft met code geel officieel een waarschuwing afgegeven in het kustgebied. Er wordt stromachtig weer met windstoten tot wel 85 km/uur.

Het grote Oranjefeest op Circuit Zandvoort is natuurlijk voornamelijk zondag te verwachten, maar ook vandaag zullen fans uit het hele land richting de Noord-Hollandse duinen reizen om het Formule 1-weekend in Nederland geopend te zien worden met de eerste vrije training, die om 12:30 uur op het programma staat. Maar waar het de voorgaande jaren dikwijls stralend weer was in de pittoreske badplaats, is dat de komende dagen niet het geval. Morgen wordt er - met name tijdens de kwalificatie - een flinke hoeveelheid regen verwacht en vandaag wordt Zandvoort geteisterd door stromachtige windstoten, waarbij een bui eveneens niet uitgesloten is. Het KNMI heeft een officiële waarschuwing afgegeven in de vorm van code geel.

Artikel gaat verder onder video

Stormachtige ontwikkelingen in Zandvoort

" Aan de (noord)westkust wordt de wind in de loop van de ochtend stormachtig, windkracht 8 met windstoten tot ongeveer 85 km/uur", zo meldt het KNMI op haar officiële website. "Vandaag code geel in het noordwestelijk kustgebied voor zware windstoten. Zaterdag code geel voor onweersbuien." Als de windstoten een piek bereiken, kan er mogelijk zelfs gesproken worden van windkracht 9. Bij deze stormachtige taferelen breken takken van bomen, waaien dakpannen van het dag, kunnen kinderen niet meer blijven staan en is voortbewegen moeilijk, al dan niet onmogelijk.

Rechter doet uitspraak in ticketrel tussen Dutch Grand Prix en Platinium GroupLees meer

Geen tot beperkte actie tijdens eerste vrije training?

Alsof dat nog niet genoeg is, waarschuwt het KNMI ook voor regenbuien. Zij schatten de kans op neerslag vandaag in op 70%. Hoewel er geen grote hoeveelheden water worden verwacht, kan het - in combinatie met de extreme wind - zorgen een sombere dag op het circuit. De huidige generatie Formule 1-auto's staat erom bekend dat ze extra gevoelig zijn voor wind, laat staan voor krachtige windstoten met windkracht 8 of 9. Er klinken dan ook al geluiden dat de kans bestaat dat we Max Verstappen en co. niet in actie gaan zien tijdens de eerste vrije training. Het kan gewoonweg te gevaarlijk zijn om de baan op te gaan.

Weer knapt op richting tweede vrije training

Richting de tweede vrije training, die om 16:00 uur op het programma staat, zou het weer wat moeten opknappen en breekt de zon wat meer door. Fans die aanwezig zijn op Circuit Zandvoort hebben voor die sessie een grotere kans om actie te zien op de baan.

Gerelateerd