De eerste vrije training voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix staat op het punt van beginnen op Circuit Zandvoort, maar de massaal toegestroomde fans lijken letterlijk van een koude kermis thuis te komen. Met de laatste weersvoorspellingen in ogenschouw, lijkt er niet of nauwelijks gereden te gaan worden tijdens de eerste oefensessie. Google en WeerOnline sturen een waarschuwing de wereld in.

Het had het begin moeten worden van een weekend lang feestende oranje-mensen, maar vooralsnog lopen de fans in Zandvoort vooral voorover gebogen, ingepakt in een poncho of schuilend onder een paraplu richting het circuit. Diegene met een paraplu op zak (die ze overigens officieel gezien moeten inleveren bij de ingang) moeten oppassen dat ze niet omver worden geblazen, want de wind is sterk aan het toenemen in de Noord-Hollandse badplaats. Er wordt stromachtig weer verwacht vanaf 12:00 uur en dit zal naar verwachting aanhouden tot minimaal 15:00 uur vanmiddag. Richting de tweede vrije training moet het opklaren en krijgt de zon een grotere vinger in de pap, zo wordt verwacht.

Windvlagen en regenen teisteren F1 én fans in Zandvoort

GPFans is dit weekend aanwezig op het circuit, in Zandvoort én in de omliggende plaatsen, zoals Noordwijk. En op al deze locaties is het - op moment van schrijven - aan het regenen. Ook worden er vanuit Zandvoort al flinke windvlagen gemeld, die naar verwachting nog verder zullen toenemen. Google kopt dan ook met 'Waarschuwing wegens wind' wanneer je zoekt op de laatste weersverwachtingen voor Zandvoort. WeerOnline doet hetzelfde en spreekt van "zware windstoten" aan de kust. De FIA liet zelfs weten rekening te houden met windvlagen tot wel 100 km/u. Hierbij zouden normaal gesproken takken van bomen breken en dakpannen van het dak waaien. Fans lijken zich dus goed te moeten vastklampen aan de tribune.

Gaan de F1-teams überhaupt rijden tijdens eerste vrije training?

Niet alleen de wind speelt een enorme rol vandaag op Circuit Zandvoort, want ook de regen lijkt nog enige tijd aan te houden. Hoewel het niet met bakken uit de hemel valt, zal het voldoende kunnen zijn om de fans in mineur te dompelen. De wind alleen al kan voor de F1-teams reden genoeg zijn om hun auto's niet naar buiten te sturen, laat staan als de baan ook nog nat is. In de loop van de middag moet het weer wat opknappen en zouden de fans meer geluk moeten hebben, ook met het oog op de tweede vrije training, die om 16:00 uur op het programma staat.

GPFans-pitreporter Jan Bolscher is al enige uren in de paddock en liet via zijn X-kanaal ook al weten dat het weer nog niet op z'n best is in Zandvoort.

