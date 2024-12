De Grand Prix van Nederland zal na 2026 helaas niet meer plaats gaan vinden. Volgens Chris Woerts heeft dat een hele duidelijke reden: de fans zijn op. Johan Derksen komt vervolgens met de optie om de race doorgang te laten vinden na dat jaar in Assen, waar de bouwtekeningen al klaarliggen.

Mede dankzij de populariteit van Max Verstappen keerde de Grand Prix van Nederland terug in 2021 na een pauze van 36 jaar, en toevallig was het ook het seizoen waarin de Red Bull-coureur uiteindelijk zijn eerste wereldkampioenschap zou verdienen. Vervolgens wist de organisatie in de badplaats meerdere succesvolle edities af te werken en vonden honderdduizenden fans de weg naar Zandvoort om daar een prachtig feest te vieren. Drie keer op rij won Verstappen, waarna Lando Norris de laatste editie won. Lange tijd was de laatste editie gepland voor 2025, maar ook in 2026 komt er nog een editie bij.

De fans zijn op

Helaas is het wel de laatste versie van de Dutch Grand Prix die we gaan zien en daarna is het afgelopen met de pret. Vanaf dat jaar zullen we helaas geen race in Zandvoort meer gaan zien. Volgens Woerts is er een logische verklaring: "De fans zijn op. Als je kijkt naar de mensen die naar Zandvoort gaan, dat is maar een hele kleine harde kern. 25.000 mensen ongeveer. De duurste kaarten, de VIP-kaarten, die komen elk jaar. De mensen die één keer geweest zijn, die komen twee of drie jaar niet terug. In Assen heb je een heel loyaal publiek, die komen ieder jaar terug in weer en wind. In Zandvoort is het zo dat je één keer geweest bent, duizend euro kwijt bent en niet meer terugkomt. Het is 200/300 euro voor zo'n weekendje. Dat is best veel", vertelt de sportmarketeer bij Vandaag Inside.

Circuit van Assen

Woerts vervolgt: "Ze hebben uitgerekend: in 2026 is de voorraad nieuwe fans een beetje op. Daar komt ook bij dat Zandvoort in 2027 geen nieuwe race meer zou krijgen. Dan zou het afgelopen zijn en zouden ze gaan rouleren. Daar hadden ze geen zin in. Het feit is: er zijn té weinig racefans in Nederland om hem in leven te houden." Vervolgens komt Derksen met het circuit van Assen op de proppen. Volgens hem is dat circuit ook een optie, omdat politici daar wél enthousiast over zijn: "In Assen is de directie van de TT heel behoudend, die willen wel even de financiële voorwaarden weten voor ze wat ondernemen. Je hebt die meneer van Dam [Lee van Dam, red.], die heeft een hele grote businessclub met veel politici en die zijn heel enthousiast. Ze hoeven maar een heel klein dingetje aan het circuit te veranderen. De tekeningen van de architect zijn al goedgekeurd door die autosportorganisatie."

