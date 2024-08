Het Dutch Grand Prix-weekend op Circuit Zandvoort staat op het punt van beginnen en dat is inmiddels goed te merken in de pittoreske badplaats in Noord-Holland. Hordes Oranje-fans hebben inmiddels beslag gelegd op het kleine dorp. De weersvoorspellingen voor vandaag lijken geen smet te leggen op het droomweekend van de Nederlandse Formule 1-fans. GPFans zette wat iconische plaatjes op een rij.

De Dutch Grand Prix 2024 op Circuit Zandvoort; menig Nederlands Formule 1-liefhebber heeft er reikhalzend naar uitgekeken. Vandaag is het dan zover en zal het raceweekend worden afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Hoewel het nog twijfelachtig is of en hoeveel actie we op de baan gaan krijgen vanwege het onstuimige weer, laten de fans zich hier niet door tegenhouden. In groten getale zijn zij afgereisd naar de in de duinen verscholen badplaats in Noord-Holland. GPFans is het hele weekend aanwezig op diverse locaties in, óp én rondom Zandvoort en heeft een aantal plaatjes van de toestromende fans hieronder op een rij gezet.

Artikel gaat verder onder video

Het is al erg druk vroeg op de vrijdag in Zandvoort

Op het station in Zandvoort is het constant druk

Volwassenen en kinderen: iedereen is welkom bij de Dutch GP

De kleur oranje is goed vertegenwoordigd vandaag

Druktes op de treinstations vandaag

Sommigen hebben zich goed uitgedost in Zandvoort

Ook vrouwelijke F1-supporters bewegen zich richting Circuit Zandvoort

Oranje-fans arriveren bij de toegangspoorten van Circuit Zandvoort

Veel fans komen ieder jaar op de fiets naar het circuit

Gerelateerd