De Dutch Grand Prix is door de rechter in het gelijk gesteld in de zaak die speelde tussen de organisatie van de race op Circuit Zandvoort en de Platinium Group, een buitenlandse ticketaanbieder. Laatstgenoemde weigerde de laatste 3 miljoen euro van de in totaal 30 miljoen euro over te maken naar Nederland. De rechter heeft nu geoordeeld dat dit bedrag alsnog betaald moet worden.

De organisatie van de Dutch Grand Prix had een kort geding aangespannen tegen de Platinium Group, nadat zij weigerde het afgesproken bedrag van 30 miljoen euro te betalen. De buitenlandse ticketaanbieder betaalde weliswaar het grootste gedeelte, maar was geenszins van plan de laatste 3 miljoen euro over te maken richting Zandvoort. Als reden gaven zij op dat de Dutch Grand Prix een afspraak uit het contract had geschonden. De Platinium Group zou 35.000 tickets krijgen die zij exclusief aan buitenlandse fans mochten aanbieden, maar de ticketaanbieder constateerde dat de shop van Max Verstappen ook kaarten verkocht aan fans in het buitenland. De exclusieve rechten zouden hiermee zijn geschonden en dus weigerde men de resterende 3 miljoen euro te betalen.

Dutch GP moet nog 3 miljoen euro krijgen

Dat Max Verstappen Travel ook kaarten aanbod aan buitenlandse fans, is correct, maar het gaat hierbij om een verwaarloosbaar aantal van 590 tickets, zo klonk de verdediging van de Dutch Grand Prix. Ook zei de advocaat dat de Platinium Group de 3 miljoen euro niet wilde betalen, omdat ze hoogstwaarschijnlijk in financieel zwaar weer verkeren. De ticketaanbieder had immers moeite om de laatste 8500 kaarten voor de Dutch Grand Prix te slijten. De rechter stelde de Dutch Grand Prix in het gelijk en oordeelde dat de Platinium Group de resterende 3 miljoen euro alsnog moet overmaken.

Dutch Grand Prix heeft van rechter op alle fronten gelijk gekregen in kort geding tegen buitenlandse partij Platinium Group, dat weigerde laatste 3 miljoen euro over te maken.



"Wij zijn vooral blij dat is bevestigd dat wij al onze afspraken nakomen", aldus Robert van Overdijk. — Erik van Haren (@ErikvHaren) August 22, 2024

