Red Bull heeft haar personeelsbestand flink zien veranderen de laatste tijd. De bekendste namen die uitgeschreven werden of gaan worden, zijn die van Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Rob Marshall. Maar daarmee is het nog niet klaar, want Red Bull gaat ook een aerodynamisch specialist verliezen aan Ferrari, zo schrijft de Italiaanse pers.

Red Bull ervaart momenteel een grote verandering in haar personeelsbestand. Diverse namen pakken hun koffers en dat zijn vaak niet de minsten. Topontwerper Adrian Newey is veruit de bekendste uitgaande transfer, maar ook mensen als Jonathan Wheatley, Rob Marshall, Dan Fallows en Lee Stevenson hebben het er voor Red Bull niet makkelijker op gemaakt om hun positie als kampioen van de Formule 1 te verdedigen. Maar ook in de iets minder bekende regionen van het team wordt er personeel weggekaapt, al gebeurt dat andersom natuurlijk ook. Ferrari zou nu aan de haal zijn gegaan met een ingenieur van Red Bull, zo meldt FormulaPassion.it.

Ferrari contracteert Red Bull-man Cazals

'Ferrari's laatste aanwinst in chronologische volgorde is die van Frederic Cazals, een Franse ingenieur van Red Bull', zo schrijft de Italiaanse krant. Cazals is een technicus die sinds het succesvolle jaar van 2021 voor het team uit Milton Keynes werkt, en die in september van het daaropvolgende jaar de functie van aerodynamica-ingenieur toebedeeld kreeg. Cazals is een expert in vloeistofdynamica, CAE, CAD én heeft een achtergrond in de lucht- en ruimtevaarttechniek. Aerodynamische simulaties met behulp van gegevens uit de computer zijn voor hem gesneden koek. Per wanneer Ferrari de beschikking krijgt over zijn diensten, is nog niet bekendgemaakt.

De Italiaanse media bracht het nieuws op de dag dat het spits wordt afgebeten voor de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Vandaag staan de welbekende praatjes van de coureurs met de pers op het programma en dat zorgt voor veel bekijks, ook buiten de poorten van het circuit. GPFans is dit hele weekend aanwezig op én rondom Circuit Zandvoort om verslag te doen van alle gebeurtenissen.

