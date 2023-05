Lars Leeftink

Carlos Sainz is geschrokken van het 'plotselinge' gat met Red Bull Racing waar Ferrari in 2023 momenteel mee te maken heeft. Niemand kan tot nu toe toppen aan de RB19 van Max Verstappen en zijn team. Sainz baalt van het gat en zet er zijn vraagtekens bij.

In gesprek met The Race laat Sainz weten dat 2023 voor hem tot nu toe voelt als een stap achteruit voor Ferrari. Het team staat vierde bij de constructeurs, achter Mercedes en Aston Martin. "Het is moeilijker dan elk ander jaar. Ik had het gevoel dat 2022 een beetje een comeback was, eindelijk naar de top voor Ferrari. En ik heb het gevoel dat we allemaal verwachtten dat we [in 2023] op zijn minst op een vergelijkbaar niveau zouden vechten. Niet alleen ik, maar het hele team had deze hoop, deze verwachting."

Moeilijk accepteren

Deze verwachting is echter niet helemaal uitgekomen. De Spanjaard snapt niet, zeker met de straf die Red Bull heeft ontvangen voor het overschrijden van de budgetcap in 2021, hoe het gaat naar Red Bull in negatieve zin gegroeid kan zijn. De Spanjaard slaat alarm over de huidige vorm van Red Bull, die aan het begin van dit seizoen al zag wat er aan het gebeuren was. "We merkten plotseling [begin 2023] dat we meer dan een halve seconde van Red Bull verwijderd waren, wat moeilijk te accepteren was. Het is gewoon verrassend hoe snel de Red Bull dit jaar is gebleken. Dat heeft ons verrast. Niet alleen wij trouwens. Ik denk dat Mercedes en Aston Martin nooit hadden verwacht de kloof te hebben die ze hebben. Het is realistisch om te zeggen dat Red Bull een prestatieniveau heeft bereikt dat heel moeilijk te bereiken is door alleen maar een evolutie van onze auto te maken."

Kalm blijven

Toch is Sainz van mening dat Ferrari stappen aan het zetten is en het niet in paniek moet raken. "Na de eerste paar races hebben we ook zeer duidelijke zwakke punten van ons pakket vastgesteld, zelfs in vergelijking met vorig jaar. Het is deze combinatie van twee dingen waar we ons nu heel hard op concentreren. Daarom ben ik er vrij rustig over, want ik heb het gevoel dat we de zwakke punten ten opzichte van vorig jaar hebben vastgesteld. We hebben ook een idee welke richting we op moeten in de ontwikkeling."