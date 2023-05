Lars Leeftink

De Formule 1-kalender van 2023 kent sinds deze week niet alleen de Grand Prix van China, maar ook de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola als afvaller. Daardoor zullen er in 2023 naar alle waarschijnlijkheid geen 24 maar 22 races verreden worden. Richting het seizoen 2024 en 2025 zijn er ook nog wat vraagtekens die de FIA en de Formule 1 moeten gaan beantwoorden.

De Formule 1 heeft een rommelige periode achter de rug als het gaat om de kalender. Dit begon allemaal in 2020, toen voorafgaand aan het raceweekend in Australië de coronacrisis ook de sport begon te raken. Het virus zorgde ervoor dat het Formule 1-seizoen in eerste instantie geen doorgang kon vinden. In de zomer (5 juli) werd er in Oostenrijk alsnog gestart aan een seizoen met zeventien races, met Lewis Hamilton als uiteindelijke wereldkampioen. In 2021 en 2022 kregen we 22 races voorgeschoteld, seizoenen waarin Max Verstappen wereldkampioen werd. Tijdens die twee seizoenen viel de Grand Prix van China ook af, waardoor het aantal van 23 naar 22 ging. In 2023 wordt het gedroomde aantal van 23 of 24 races dus weer niet gehaald.

2023

Na jaren waarin de Formule 1 te maken kreeg met meerdere races die niet door konden gaan, leek 2023 bij de aankondiging van de kalender anders te worden. Niets bleek minder waar, want al snel werd duidelijk dat de Grand Prix van China ook dit seizoen geen doorgang ging vinden. Vervolgens werd Noord-Italië afgelopen week geteisterd door slecht weer en overstromingen, waarna de FIA en de Formule 1 besloten het raceweekend in Imola ook niet door te laten gaan. De kans is volgens de geruchten niet groot dat de race in 2023 nog op de kalender komt.

Nieuwe circuits

Ten gevolge van de coronacrisis en het moeten vervangen van verschillende circuits kregen ook andere races de afgelopen vier jaar een kans. Zo was er in 2020 een race op het circuit in Imola, Mugello en in Portugal. In 2021 was daar het raceweekend in Turkije, terwijl ook de Grand Prix van Qatar en Saoedi-Arabië verwelkomd werden. In 2022 was daar voor het eerst het raceweekend in Miami, terwijl in 2023 Las Vegas voor het eerst op de kalender zal staan. De belangrijkste nieuwkomer op de kalender sinds de coronacrisis, voor ons Nederlanders in ieder geval, is de race in Zandvoort die sinds 2021 met groot succes onderdeel is van de sport. De races in Singapore, Australië, Japan, Mexico, Monaco, Brazilië en Canada konden in 2020 (of langer) niet doorgaan vanwege deze crisis en werden dus op deze manier vervangen.

Ook vielen er in de tussentijd races volledig af, zoals de Grand Prix van Duitsland (laatste keer was 2020), Rusland (vanwege de oorlog die in 2022 begon) en Frankrijk (aflopend contract niet verlengd in 2022). Voor 2024 lijken er weer nieuwe races aan te komen, waardoor de FIA wederom knopen door moet hakken.

Huidige situatie

De afgelopen tijd heeft de Formule 1 al flink wat contracten verlengd, met de Grand Prix van Azerbeidzjan als het meest recente voorbeeld. Vorig jaar was het spannend wie er af ging vallen naast de race in Rusland, en dit bleek uiteindelijk Frankrijk te zijn. Voor 2024 is het zo dat alleen de Grand Prix van België momenteel geen contract heeft. Alle andere circuits, 23 in totaal, hebben nog een contract tot en met 2024 of langer. De vraag is eigenlijk niet of België af gaat vallen om plaats te maken voor een andere race, maar vooral welke race Spa-Francorchamps gaat vervangen. Er zijn drie kanshebbers om als (deels) nieuwe circuits toegevoegd te worden aan de kalender voor 2024 en België te vervangen. Dat België waarschijnlijk wordt vervangen, is niet alleen de schuld van de raceorganisatie en de financiële mogelijkheden die ze hebben.

Concorde Agreement

Het huidige Concorde Agreement stelt namelijk dat er maximaal 24 races verreden mogen worden tijdens een F1-seizoen. Gezien het feit dat er dus al 23 races zijn voor het seizoen 2024, er nog een race bij mag komen en er drie concurrenten zijn die meer geld hebben of interessanter zijn voor de Formule 1, moet de FIA wel de knoop door gaan hakken richting het einde van dit jaar. Het Concorde Agreement loopt namelijk nog tot 2025, waardoor er dus voor de komende twee seizoenen nog een maximaal aantal van 24 races is waar de FIA zich aan moet houden. De kans dat dit na 2025 omhoog wordt gebracht is aanwezig, ondanks dat de teams hier ook over mee mogen beslissen.

De concurrenten

Naast de Grand Prix van België, dat dus aan het vechten is voor een nieuw contract, heeft de FIA nog een paar andere opties op het oog. De Grand Prix van Maleisië schijnt bezig te zijn met een terugkeer op de kalender door de financiële middelen bij elkaar te rapen. Dit is namelijk de voornaamste reden dat de race al jaren niet meer terug te vinden is op de kalender. Dan is er nog de Grand Prix van Vietnam, die eerder al kort op de kalender stond voordat de coronacrisis begon. Er is een mogelijkheid dat de Formule 1 ook nog met die race bezig is. Tot slot de meest logische vervanger, tevens de race die samen met Maleisië het vaakst genoemd wordt: de Grand Prix van Zuid-Afrika. In het verleden stond deze al op de kalender. Nu probeert het circuit van Kyalami, met steun van onder meer Lewis Hamilton, weer een Grand Prix naar het enige bewoonde continent te halen waar de Formule 1 momenteel nog niet racet: Afrika. Het lijkt dus voor de laatste plek op de kalender voor 2024 te gaan tussen België, Zuid-Afrika, Maleisië en Vietnam.

2025

Tot slot een korte vooruitblik richting 2025, het laatste seizoen van het Concorde Agreement en dus ook het laatste seizoen waarin een limiet van 24 races van toepassing is. Voor de Grands Prix van Japan, Italië (Monza) en Groot-Brittannië zal dit een spannend jaar worden, aangezien het contract van die races na 2024 af gaat lopen. Dit zou betekenen dat er voor 2025 drie plekken zijn waar andere circuits die nu niet op de kalender staan, op kunnen azen. Denk bijvoorbeeld aan de races die hierboven al genoemd zijn, maar ook Frankrijk of Duitsland die tegen die tijd wellicht een poging gaan wagen terug te keren in de Formule 1. Voor 2024 is er dus nog een plekje beschikbaar op de kalender, terwijl dat in 2025 wel eens drie plekken kunnen zijn. De vraag die na 2025 gesteld zal worden is: hoeveel races zal in het nieuwe Concorde Agreement het maximale zijn? Aanbod is er genoeg voor de Formule 1, maar hoeveel races is realistisch en gezond voor de werknemers, coureurs en al het andere personeel? Een vraag die alle partijen met elkaar moeten gaan beantwoorden in het nieuwe Concorde Agreement.