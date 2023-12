Lars Leeftink

Donderdag 28 december 2023 13:52 - Laatste update: 13:54

Veel teams zijn momenteel bezig met de voorbereidingen op het seizoen 2024, maar deze voorbereidingen zouden voor Red Bull Racing nog niet erg soepel verlopen. Een crashtest van de RB20 zou niet zijn geslaagd.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com donderdag te melden. De crashtest vond plaats in Cranfield, een populaire plek voor het uitvoeren van crashtests. Ook andere Britse teams voeren hier hun crashtest van de nieuwe auto's uit. Die van Red Bull zou dus niet succesvol zijn verlopen. Bij de test met een frontale botsing zou de neus het niet gehouden hebben. De neus absorbeerde de klap niet goed, waardoor zelfs het chassis van de RB20 flink wat schade heeft opgelopen. Het niet halen van de crashtest heeft grote gevolgen voor de rest van de planning.

Planning op de schop

Red Bull zal de structuur van de RB20 nu moeten gaan aanpassen om de crashtest wel te halen. Dit gaat het team, volgens de geruchten, onder meer doen met laag carbon. Het team zou vooral veranderingen hebben doorgevoerd als het aankomt op het inkorten en uithollen van de neus, maar de neus was hierdoor dus niet sterk genoeg om de klap op zich te kunnen nemen en te kunnen voorkomen dat het chassis schade opliep. De test zal na deze aanpassingen opnieuw worden gedaan, want het gaat volgens de site alleen om de frontale botsing die niet gehaald is. Toch kost dit wel tijd en zorgt het ervoor dat de planning wellicht flink op de schop moet.

Vertraging

Volgens de geruchten zou de planning van de onthulling van de RB20 op 10 februari hebben gestaan, maar aangezien de fabrieken tot eind 2023 dicht zullen blijven en de gefaalde crashtest voor extra vertraging zorgt, kan deze datum zomaar eens niet gehaald worden. De testdagen beginnen op 21 februari, meestal het moment waarop de teams hun geheimen rondom de auto voor het eerst laten zien. Zeker Red Bull, zo leert het verleden ons, laat bij de presentatie meestal alleen het uiterlijk en de livery zien. Details zijn er meestal amper te vinden, waardoor de impact van het falen van de crashtest niet al te groot hoeft te zijn.