Zoals elk seizoen hebben de coureurs weer mogen kiezen wie volgens hun de beste F1-coureur van 2023 was. De coureurs mogen hun collega's punten geven, waarna er een uitslag ontstaan. De conclusie was dit seizoen niet heel verrassend: Max Verstappen eindigde op de eerste plaats.

Verstappen won in 2023 negentien van de 22 races en eindigde tijdens 21 van de 22 races op het podium. Met een recordaantal punten, zeges en podiumplekken won Verstappen zijn derde titel op rij, terwijl hij met Red Bull ook op dominante wijze kampioen werd bij de constructeurs. Verstappen won tijdens het seizoen ook nog tien races op rij, wat een verbetering is van het record van Sebastian Vettel (negen zeges in 2013). Zo deed Verstappen er nog een schepje bovenop in 2023.

Verstappen beste coureur

Elk jaar organiseert F1 een puntentelling, waarin de coureurs hun collega's punten mogen geven. De coureurs mogen tien coureurs punten geven, waarbij de eerste 25 punten krijgt en de laatste coureur in de top tien een punt. Negentien van de twintig coureurs deden mee, waarbij alleen Lewis Hamilton besloot zijn collega's geen punten te geven. Dit deed Hamilton de voorgaande jaren ook. Verstappen eindigde op de eerste plaats, net zoals vorig jaar en in 2021 het geval was. Ook hier wint Verstappen dus voor het derde seizoen op rij.

De rest

Hamilton zou achter Verstappen op P2 eindigen, wat een plekje hoger is dan vorig jaar het geval was. Fernando Alonso komt op P3 terecht, terwijl hij vorig jaar nog op P6 eindigde. De top vijf wordt afgemaakt door Lando Norris en Charles Leclerc. De rest van de top tien: Carlos Sainz, Alex Albon, Oscar Piastri, Pierre Gasly en Sergio Pérez.

Ten opzichte van vorig jaar zakt Leclerc drie plaatsen, Pérez twee plaatsen, terwijl Piastri en Gasly nieuw zijn in de top tien. Norris en Sainz stijgen ten opzichte van 2022 een plekje, terwijl Albon twee plekken stijgt. De grote naam in de top tien die ontbreekt, is George Russell.