Lars Leeftink

Donderdag 28 december 2023 11:57 - Laatste update: 11:59

Max Verstappen is van mening dat de F1 Grand Prix van Miami zijn belangrijkste en beste race van 2023 was. Volgens de Nederlander, drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse, was het echter geen masterclass.

Verstappen won in 2022 al op dominante wijze het kampioenschap door de concurrentie kansloos te laten en meerdere records te verbreken, maar in 2023 deed de Nederlander er nog een schepje bovenop. Verstappen won negentien van de 22 races en zou tijdens 21 van de 22 races op het podium eindigen. Alleen het raceweekend in Singapore kon Verstappen het podium niet halen. Met een recordaantal punten, podiumplekken en zeges werd Verstappen wederom wereldkampioen, terwijl Red Bull met gemak kampioen bij de constructeurs werd. Verstappen won ook nog eens tien races op rij tijdens het seizoen 2023, wat een record is.

GP Miami 2023

In de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 3 gaat Verstappen in op zijn belangrijkste race van 2023. Volgens de Nederlander was dat het eerste raceweekend in de Verenigde Staten: de Grand Prix van Miami. "Natuurlijk was ik niet blij met de kwalificatie [kwalificeerde negende], maar vanaf P9 concentreerde ik me vooral op het uit de problemen blijven om daarna de weg naar voren in te zetten. Het was voor het kampioenschap erg belangrijk om die race te winnen. Ik had gedurende die race een heel goed gevoel in de auto."

Geen masterclass

Volgens Verstappen was zijn uiteindelijke zege in de Verenigde Staten echter geen 'masterclass'. De Nederlander is van mening dat mensen zo'n prestaties normaal moeten vinden van hem. "Ik zou niet zeggen dat het een masterclass was. Dit soort prestaties zouden voor mij de norm moeten zijn, dat is wat ik wil laten zien. Dat is natuurlijk soms wat makkelijker dan andere keren, maar ik wist dat toen ik over de finishlijn reed, dat dit een ongelooflijke, maar ook een belangrijke zege was."